《陰陽路》男星丁子峻徹底變樣冇人認得 傳身家逾億美女老婆當經理人 曾看破紅塵短暫出家

丁子高堂兄，現年52歲的丁子峻，近日在上海龍華寺拜佛時被野生捕獲，迅速引起熱議。照片中，丁子峻身穿薄荷綠色的休閒外套，搭配寬鬆的白色工裝褲，頭戴一頂白色棒球帽，打扮十分隨意。他雙手合十，與其他香客一同虔誠拜佛，時而獨自站在庭院中，神情略顯疲憊，與周圍的遊客並無二致，更帶點「油膩大叔」的味道，跟昔日的靚仔男神，判若兩人，網民紛紛高呼回憶崩壞。

丁子峻星運平平轉往內地發展

丁子峻在90年代初踏入香港娛樂圈，憑藉其俊朗不羈的外表和貴族氣質，迅速在影壇嶄露頭角。先後拍攝過《女人四十》、《旺角揸Fit人》、《金榜題名》、《百分百感覺》、《色情男女》及《陰陽路》等，可惜他儘管參演了多部經典作品，丁子峻的星途卻始終平淡，直至轉往內地發展，重新出發。

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丁子峻曾短暫剃度出家

丁子峻現身寺廟，也讓熟悉他的粉絲，聯想到了他與佛學的深厚淵源。多年前，他曾在社交平台上傳自己被僧侶剃頭的照片，並揚言要「出家」。事後他澄清，自己只是為了替家人和朋友祈福，而進行了為期7日的短期出家修行。外界多次傳言丁子峻是圈中「隱形富二代」，其父經營鑽石生意，家境極為富裕。然而，他的人生並非一帆風順，據悉其父母因地位懸殊，母親在他出生後不久便離開，他甚至從未見過生母的模樣。

丁子峻傳坐擁億萬身家

自2000年後，丁子峻將事業重心轉移至內地，他不僅接拍了多部電視劇和電影，還開設製作公司，親自擔任出品人及監製，投資製作了多部內地影視作品。在感情方面，他於2011年與相戀多年的女演員吉祥（原名朱虹）結婚，婚後太太更成為他的經紀人。現時丁子峻外貌上，平添了幾分中年人的滄桑，活躍於幕後製作的他，不時會在內地電影發布會或業內論壇見到他的影蹤。

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