TVB「隱形富婆」張文慈造假引公關災難？ 內地食水曱甴疑點重重 加入蔡淇俊團隊吸金

54歲的張文慈，近日高調宣布加盟蔡淇俊的團隊，一起做直播帶貨。身為老闆的蔡淇俊，特意帶張文慈品嚐最地道的順德菜，更上演一幕挑戰食「水曱甴（龍虱）」的驚心場面，影片成功引起網民熱議，但當中經過剪接的畫面，也讓網民質疑張文慈是否「假食」，一條搞笑影片，卻引發了公關災難。

蔡淇俊一鏡直落吃「水曱甴」

影片開頭，蔡淇俊便預告將會帶張文慈品嚐「連很多本地人都不敢吃」的特色菜，隨後在餐廳裡，多道令人望而生畏的順德名菜陸續上桌，包括「椒鹽沙蟲」、「缽仔焗禾蟲」，而整場飯局的重頭戲，無疑是食「水曱甴」（龍虱）。當蔡淇俊介紹這道菜時，張文慈的表情更是從驚訝轉為恐懼，瞪大雙眼，對這道「暗黑料理」充滿抗拒。為了說服張文慈，蔡淇俊親身示範，手法熟練地將「水曱甴」的翅膀和頭部除去，然後將蟲身放入口中，吃得津津有味，更大讚「好香、好好食」。在他的多番鼓勵下，張文慈鼓起了勇氣，夾起一隻處理好的「水曱甴」放入口。然而，就在最關鍵的時刻，鏡頭一轉，張文慈已經吃完，影片的剪接卻引發了爭議，質疑她只是「假吃」。

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張文慈做到聲沙澄清冇7千萬

事實上，張文慈為老父可以安享晚年，她斥資近千萬買入啟德新盤，她更被指有7千萬身家，是圈中的隱形富婆。近日她親自在社交平台澄清：「希望承你們貴言，說什麼就會來什麼，我都好想有七千萬啊！發夢早點睡啦，夢中什麼都有啦！」她更拍片大吐苦水：「我有七千萬唔使做得咁辛苦啦！我都想呀，把聲都沙晒，氣都冇埋啦！」

張文慈加盟蔡淇俊團隊直播帶貨

回顧張文慈的演藝路，1996年亞姐入行的她，憑ATV《我和殭屍有個約會》及《情陷夜中環》最為人熟悉，其後加入TVB參演《宮心計2》等劇集，亦留下不少佳作。自2020年移居內地轉型做「帶貨女王」後，她仍不忘演戲初心，近日在劇集《重案解密》中客串，被讚演技出色。無論這次「水曱甴挑戰」是真食還是假食，張文慈的敬業與孝心已贏得不少掌聲。

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