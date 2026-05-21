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《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾

影視圈
更新時間：20:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-21 HKT

經典兒童節目《閃電傳真機》昔日一班主持譚玉瑛、麥長青（麥包）、黎芷珊及黃智賢等，至今仍然活躍於幕前，眾人私下感情同樣要好，不時相約敍會。近日黃智賢及麥長青分別在社交平台分享初代主持Re-U的照片，除了幾位大家熟悉的面孔外，更有兩位稀客，分別是息影多年、已移居美國的梁詠琳，以及湘漪的女兒李懿華，掀起網民的「回憶殺」。

湘漪女兒與圈中人熟稔

從黃智賢、麥長青曝光的合照所見，飯局氣氛熱鬧，眾人舉杯暢飲，彼此感情依舊。初代主持之一的56歲梁詠琳亦有出席，身穿簡約白色T恤，留著一頭烏黑長髮，雖然只是薄施脂粉，但皮膚緊緻，笑容燦爛，外貌與身材都保養得宜，稱得上是「凍齡美魔女」，風采不減當年。

另一位驚喜現身的湘漪的女兒李懿華，亦是飯局的座上客，有指李懿華曾短暫在娛樂圈發展，因此與圈中人熟稔，不時現身聚會。李懿華遺傳了母親的優雅氣質，笑容溫婉，在合照中十分亮眼。

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資深演員湘漪活躍於70年代電視圈，曾在麗的呼聲參與廣播劇，之後做過TVB、佳藝電視、亞洲電視，參與過不少劇集演出，作品有《武則天》、《強人》、《火鳳凰》等，在《楊門女將》中飾演「佘太君」一角，更是深入民心，湘漪於2003年完成亞視劇集《萬家燈火》後，已絕迹幕前。

梁詠琳定居美國

而梁詠琳1988年參加《第七屆新秀歌唱大賽》入行，曾在《閃電傳真機》擔任主持，又有演出《開心華之里》、《刑事偵緝檔案》系列等劇集。梁詠琳曾與何寶生拍拖，亦曾爆出與有婦之夫夏韶聲發展不倫戀，更合資開公司「Shower Music」，但二人其後陷金錢糾紛，糾纏多時於2003年分手。有指梁詠琳受情傷患上情緒病，之後淡出幕前返回美國生活，創業做葡萄酒生意，並在2011年經朋友介紹下，認識另一半Tom，二人拍拖七年於2018年結婚。

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