NONO捲性侵案判2年半檢方不上訴恐將入獄 歌手妻朱海君現身飯局「真實反應」曝光

台灣搞笑藝人NONO（陳宣裕）於2023年捲入「台灣MeToo」風波，遭指控對6名女子涉嫌性侵與猥褻，NONO因醜聞停工多時，如今迎來進展。全案的上訴期限於5月20日正式屆滿，當地高檢署「未提出上訴」，意味著若NONO同樣放棄上訴，全案將正式定讞，NONO恐面臨入獄服刑。而NONO的歌手太太朱海君狀況引起網民關注。

NONO「強制性交未遂」案件成立

NONO案件早前已經法院一、二審審理後，認定其中的「強制性交未遂」案件成立，判處其有期徒刑2年6個月，其餘案件則獲判無罪。據了解，針對二審維持一審「無罪」判決的案件，主要受限於《刑事妥速審判法》的嚴格規定，使得檢方難以再提上訴，而針對NONO被判刑2年6個月的部分，二審法官認為一審的量刑並無不當，因此駁回檢察官的上訴。

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在經過評估後，檢方認為二審判決並無明顯違背法令之處，缺乏提出第三審上訴的強力理由，最終決定「放手」不再上訴。法律界人士分析，檢方此舉主要是希望能讓判決早日確定，以利後續的刑期執行。隨著檢方放棄上訴，只要NONO未在期限內提出上訴，其涉及的性侵案件將畫下句點。

NONO妻朱海君神情輕鬆

而NONO的歌手太太朱海君對丈夫面臨入獄，心情似乎未受影響，除了繼續參與商演搵食外，近日又約台語歌手向蕙玲、吳俊宏、袁小迪妻子等飯敍，向蕙玲在社交平台分享合照，相中的朱海君神情輕鬆展現笑容，只是較過往消瘦。

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