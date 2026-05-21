李施嬅豪宅激罕曝光 客廳落地大窗盡覽180度無敵海景 露台擺滿水晶「曬月光」吸收能量

45歲的李施嬅，回復單身後，近日透過社交平台，罕有地公開了她豪宅內部，坐擁無敵海景，又在巨型露台放滿了水晶，其精緻的生活品味，令人驚嘆，完美演繹了現代獨立女性的典範。從影片中可見，李施嬅的豪宅設計簡約而充滿格調，以大地色系為主調，營造出溫馨舒適的氛圍，溫馨舒適。

李施嬅豪宅寬敞客廳可欣賞海景

李施嬅的客廳最矚目的，莫過於落地大窗外的180度絕美海景，海天一色的景致令人心曠神怡。窗邊擺放著一座電子琴，李施嬅閒時會在此彈奏，身後陳列著她多年來在演藝界獲得的獎座，見證著她的努力與成就。客廳的另一角，則擺滿了她珍藏的巨型水晶，她透露每逢月圓之夜，便會將水晶放到露台「曬月光」吸收能量，足見她對身心靈健康的追求，將藝術愛好與自然能量融為一體的生活空間，盡顯其高雅品味。

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李施嬅睡房變身名牌美妝專櫃

李施嬅的客廳寬敞舒適，在灰白色的梳化上，可以一邊享用下午茶，一邊欣賞窗外的風景，相當寫意。李施嬅的睡房同樣貫徹了簡約風格，床上放上了一隻鯊魚公仔，角落放有鮮花，而房間內最吸引眼球的，依然是那片壯麗的海景，清晨醒來，陽光與海景映入眼簾，無疑是極致的享受。作為圈中公認的「凍齡女神」，她的護膚秘訣亦在影片中揭曉。她的睡房和浴室儼如一個小型的護膚品專櫃，從鏡櫃到床邊的儲物櫃，都塞滿了世界各地的頂級護膚品和美容儀器，她表示用不完的護膚品，會與工人姐姐分享，網民紛紛讚她是絕世好老闆。

李施嬅享受單身貴族生活

李施嬅的生活甚具品味，可惜感情路卻經歷波折。去年她與結束了8年情的前男友車崇健，一同登上內地戀愛真人騷《再見愛人5》，節目中她曾多番揭露分手內情，力數對方不是。然而，在大結局時，她卻選擇給予對方一個復合的機會，讓外界一度以為二人將重修舊好，但李施嬅早前親證兩人並未復合，更坦承：「我們分開了！我們就是沒有在一起了。」李施嬅正式為這段關係劃上句號，享受著單身生活。

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