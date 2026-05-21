經典韓劇《大話妹》42歲女星李多海宣布懷孕 與SE7EN崔東昱結婚一年 甜蜜升呢做準父母

韓國娛樂圈傳出大喜訊！經典韓劇《大話妹》42歲女星李多海與歌手SE7EN（崔東昱）於2023年完婚後，昨日（20日）透過社交平台驚喜宣布懷孕。兩人甜蜜晒出超聲波照與嬰兒鞋，正式從兩人世界邁向一家三口，吸引包含Super Junior厲旭、2NE1孔旻智等眾多圈內好友留言祝賀。

李多海、SE7EN愛情長跑開花結果

韓劇《大話妹》42歲女星李多海與人氣歌手SE7EN（崔東昱）愛情長跑多年，於2023年正式步入婚姻殿堂。昨日（20日），這對神仙眷侶在社交網公開了一段充滿愛意的影片，驚喜宣布即將迎來新生命、正式做父母。影片中，兩人拿著精緻的嬰兒鞋及寶寶的超音波照，並附上感人字句：「From two to three. Our little miracle is on the way.」（由二人變3人，我們的小小奇蹟即將出世。）

李多海、SE7EN戴「MOM」、「DAD」帽放閃

從公開的短片中可見，SE7EN背對著鏡頭，李多海則從後方甜蜜環抱老公，隨後驚喜展示出嬰兒鞋與超音波照片。接著，SE7EN將寫有「DAD（爸爸）」的鴨舌帽帥氣反戴，李多海則開心地向大家秀出帽子上「MOM（媽媽）」的字樣。影片最後，二人深情對視並露出幸福滿溢的笑容，畫面溫馨動人。

懷孕喜訊一出，立刻引來大批韓國娛樂圈好友留言祝賀，包括韓團Super Junior成員厲旭、殷嘉恩、成宥利、前NU'EST成員REN，以及2NE1的孔旻智等，足見兩人在圈內的絕佳好人緣。

相關閱讀：《大話妹》李多海宣佈結婚晒絕美婚照！與歌手男友SE7EN結束８年愛情長跑

李多海、SE7EN拍拖8年修成正果

回顧兩人的浪漫戀愛史，SE7EN和李多海於2016年對外公開認愛，當時雙方表示是作為同歲朋友自然而然發展為戀人關係。兩人在低調交往8年後終於修成正果，並於2023年5月6日舉辦盛大婚禮。如今結婚剛滿一年便傳出「造人成功」的喜訊，讓一路支持的粉絲們感到相當欣慰與感動。

相關閱讀：李多海首孖男友SE7EN上節目 自爆去年遇感情危機