九龍城寨之終章｜吳彥祖粗獷男人味爆燈 一打三型爆搶鏡 親身上陣踢到演員即道歉 

由鄭保瑞執導的《九龍城寨之終章》已低調開拍一個月，劇組近日在尖東一帶封街拍攝外景，將麼地廣場附近的街道打造成80年代繁華景象，霓虹招牌林立，泊滿復古董車，懷舊氣氛濃厚。《星島頭條》繼早前獨家爆出吳彥祖（Daniel）加盟拍攝，並直擊「信一」劉俊謙和Tyson Yoshi大演對手戲後，昨晚更現場直擊吳彥祖現身拍攝現場，其光頭兇悍造型首度曝光，見他在夜總會門外以一敵三，身手敏捷地將對手打低，盡顯殺氣騰騰的強悍一面。

吳彥祖光頭鬍鬚Look首曝光

昨晚約晚上8時，吳彥祖以全新形象現身。見他為角色剃光頭兼留鬚，身穿貼身黑衫黑褲，佩戴重金屬飾物，孭着一個巨型斜孭袋，一身粗獷打扮充滿男人味，一反以往靚仔小生形象。在正式拍攝前，不時有工作人員為他整理衣服和補妝，而他亦在附近欄杆拉筋熱身，為動作場面做足準備。

吳彥祖一打三型爆離場

昨晚拍攝場口主要是吳彥祖被人搶袋，見他非常有型地在五光十色的夜總會街道上徐徐走過，突然有數名男子衝出企圖搶奪他的巨型斜孭袋，吳彥祖卻淡定從容，三兩下手勢便將三人逐一打低，其中兩人倒地不起，另一人被嚇至當場跪低。最型爆的是，吳彥祖隨手掉低幾蚊，以勝利者姿態轉身離開，霸氣盡露。

昨晚拍攝場口主要是吳彥祖被人搶袋。

見他非常有型地在五光十色的夜總會街道上徐徐走過。

好大陣仗！

吳彥祖同動作指導谷垣健治密密傾。

吳彥祖親身上陣冇架子

雖然有替身在場候命，但吳彥祖大部分動作場面都親身上陣，身手敏捷利落，拍了兩至三take導演鄭保瑞已滿意收貨。現場由日本武術指導谷垣健治全程在旁指導，期間吳彥祖有大動作不慎踢到演員，亦會立刻禮貌地說對不起，毫無大明星架子。休息期間，他與工作人員亦有講有笑，態度親切，現場則吸引約50名途人駐足圍觀，吳彥祖拍攝至晚上12時才離開。

劉俊謙街頭做「泊車仔」

與此同時，承接前一晚拍攝的劉俊謙（飾演「信一」）昨晚亦在現場開工，並換上另一個造型。見他穿上恤衫配背心皮褸皮褲，在街頭飾演泊車仔，相當投入角色，每逢見到有車駛至便立即上前截停，殷勤地替「老細」們開門打招呼，非當落力甚有heart。

5寨仔打成一片

今次《終章》故事圍繞「城寨四子」林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑發生，原來吳彥祖加盟，早已跟四子打成一片，張文傑早前更在社交網分享一張五人合照，並搞笑寫道：「5條寨仔」，相中張文傑與劉俊謙均將手放在吳彥祖胸前，足證吳彥祖與四子的關係相當融洽。

《終章》故事圍繞「城寨四子」林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑發生，吳彥祖加盟早已跟四子打成一片。（張文傑IG）