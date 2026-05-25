Hong Kong Comic Con 2026｜3個後生仔花兩年籌辦 古天樂主導漫畫新作兼展出逾10件珍藏 李佳芯魏浚笙聲演《無涯之約》 蜘蛛俠新戰衣率先睇｜名人雜誌

Hong Kong Comic Con 2026（下稱HKCC），由Optics Ventures主辦、天下一集團協辦，古天樂擔任活動大使，將於5月29日至31日在會展Hall 3舉行。活動籌備兩年多，它並非只是一個動漫展，而是一個把動畫、漫畫、電影、劇集、遊戲、收藏、粉絲文化、藝術家交流、國際嘉賓見面會、Cosplay、TCG（集換式卡牌遊戲）等整合起來的大型平台，其中「本地元素」佔有關鍵位置。撰文︰李志宏、攝影︰羅安強

持續發展

第一屆HKCC由James、Daniel、Ryan策劃，他們年紀輕輕，並非動漫產業出身，大學畢業後因為工作認識，後來合組娛樂策劃公司Optics Ventures，聚焦娛樂 IP、媒體文化及現場體驗。3人不諱言共同興趣離不開《尋秦記》、《哈利波特》、《絕命毒師》、《怪奇物語》等經典作，從Fans角度，萌生在香港舉行Comic Con的念頭，Daniel︰「這些都是陪伴我們成長的IP，希望把自己鍾愛的內容同更多人分享。」

Ryan解釋︰「IP可以理解為『內容』︰包括歐美、亞洲等地區的影視、動畫、漫畫作品和衍生產物。」其魅力在於，研究怎樣把內容、Fans與產業緊密連結，持續發展，延伸更多互動方式和文化體驗。

對於未來發展，（左起）James、Daniel、Ryan異口同聲，希望有一日外國粉絲專程飛來看HKCC的獨家內容。

（左起）James、天下一集團業務發展及傳訊總監Sean、古天樂、Daniel、Ryan合照。

Meets the Stars環節國際嘉賓逐個數︰Jamie Campbell Bower扮演美劇《怪奇物語》系列Vecn，具備音樂與影視雙重粉絲群。

Meets the Stars環節國際嘉賓逐個數︰Giancarlo Esposito演《絕命毒師》「炸雞佬」Gus Fring，是美劇代表性反派人物。

香港Fans口味多元化

Ryan續說︰「香港市場十分獨特，人們語言水平高，口味多元化，不少人愛好本地創作，同時接觸歐美、日本、台灣、內地等產物；相反，外國市場往往較集中，例如歐美地區多只看歐美內容，日本市場亦多數集中本土作品。」James表示，在籌備早期確立方向，HKCC不能只複製海外模式。

（左起）James、Ryan、Daniel的話題離不開《尋秦記》、《哈利波特》、《絕命毒師》、《怪奇物語》等經典作品。

古天樂展出珍藏1︰1蝙蝠俠

而古天樂擔任活動大使，展出超過10件私人珍藏，包括1︰1蝙蝠俠、1︰1蜘蛛俠，還有DC、MARVEL、星球大戰等藏品。Daniel說︰「他在香港影視圈具有代表性，也是《星球大戰》迷。」Ryan回憶與對方開會的體驗，「我們準備好議程，講到一半，他就知道重點，講埋下一步應該點做。」形容古天樂對市場口味的觸覺極之敏銳。

現場展出古天樂逾10件收藏品，包括《星球大戰》黑武士半身像、1︰1蝙蝠俠等。

古天樂 X《回到未來》電影系列Christopher Lloyd同框現身HKCC，5月31日出席《時空召集令：Time Traveller Cosplay Challenge》活動。

古天樂主導新漫畫計劃

另外，據小說家喬靖夫透露會出席HKCC首日活動，「這個新工作，是與古天樂先生相關的，因為他正在主導一個新的漫畫計劃，不過這次我的崗位不是演員，而是創作人。至於這個漫畫作品到底是甚麼？內容暫時還要保密，當天（29/5）就會公開！」據指該新漫畫創作人尚有兩位猛人畫師Man僧（馮展鵬）、FCP（馮展鵬）。

古天樂主導新漫畫計劃，《尋秦記》漫畫版？《世紀大騙局》漫畫版？

喬靖夫就是《九龍城寨之圍城》揸肉刀殺敵的「阿七冰室」東主阿七，提名《第43屆香港電影金像獎》最佳新演員。

本地、外國影視猛料首發

James、Daniel、Ryan團隊在HKCC內容策劃上，最初較集中於歐美IP，之後在天下一集團參與下，活動內容進一步拓展至本地及亞洲流行文化元素，包括香港電影、動畫製作公司等資源。天下一集團業務發展及傳訊總監文國駿（Sean）形容︰「古天樂先生向公眾分享部分私人珍藏，其實想法同初心好簡單，就是比起獨樂樂，他更希望在HKCC這個場合與眾同樂。對他而言，這些收藏品是啟發他投入科幻電影創作的回憶。」Sean亦透露本地影視圈、動畫界、漫畫業都會有新消息發布。

天下一集團業務發展及傳訊總監Sean，希望透過HKCC為香港IP創造更多跨界合作的機會。

李佳芯、Amy Lo聲演香港動畫《無涯之約》

《無名指》孔令政自編自導香港動畫電影《無涯之約》，是一齣關於未來、謊言、良知的科幻作品。聲演陣容包括︰李佳芯、任達華、魏浚笙、盧慧敏（Amy Lo）。HKCC當天（5月30日），李佳芯、魏浚笙、導演孔令政、監製朱漢威親臨會場，獨家30分鐘發佈會率先揭開《無涯之約》世界觀、角色陣容，仲有動畫片段第一次曝光。

香港動畫電影IP《無涯之約》入選香港數碼娛樂協會主辦、CCIDA贊助的第三屆「明日動畫」計劃。

李佳芯、魏浚笙、導演孔令政、監製朱漢威5月30日親臨HKCC會場。

5月30日當天，獨家30分鐘發佈會率先揭開《無涯之約》世界觀、角色陣容。圖為魏浚笙。

5月30日當天活動會第一次播放《無涯之約》片段。圖為Amy Lo。

蜘蛛俠新戰衣率先睇

秉承世界各地Comic Con的「傳統」，HKCC另一焦點是多項「全球首次曝光」內容，展出即將上映的《蜘蛛俠：英雄重生》的全新戰衣，Daniel︰「有些內容只會在HKCC出現，這就是它與其他展覽的最大分別。」也有參展單位帶來未曾公開的影像、戲服及道具展示。

特技演員將穿上《蜘蛛俠：英雄重生》的新戰衣，於會場內同Fans互動。

HKCC有多個核心展區

HKCC設多個核心展區，涵蓋電影與劇集IP、漫畫與插畫藝術、遊戲與電競、玩具與收藏、Cosplay，及近年在香港至Hit的桌上遊戲TCG，同時「Artist Alley」展示世界各地及本地漫畫家與藝術家作品。Sean︰「本地有非常多優秀的創作者、技術人才，我們希望透過HKCC為香港IP創造更多國際交流和跨界合作的機會。」

HKCC有兩款海報，由香港頂尖創作人Man僧、FCP設計（圖）。FCP︰「作品核心理念為『傳統與現代流行文化的融合』。我以動漫風格，描繪身穿改良中式服裝的少女，點出香港中西匯聚的文化特色。她手中揮舞著巨型毛筆，象徵『創作力量』，呼應向創作者致敬的大會精神。」

HKCC有兩款海報，由香港頂尖創作人FCP、Man僧設計（圖）。Man僧： 「我融合歐美奇幻美學、港漫傳統技法，以大膽用色與細膩筆觸，展現大會交融中外藝術的多元特色。構圖上，運用分鏡框、網點來致敬傳統漫畫的印刷工藝；同時，巨龍以『破格』之姿衝破框線，締造強烈的視覺震撼。」

Meets the Stars環節有私心

至於Meets the Stars環節，Daniel笑稱有私心︰「我細個最常看《哈利波特》系列，故邀請了Katie Leung出席！」眾星在分享會上帶來「限定內容」，「在對談過程中，他們除回顧作品外，亦會談談最新拍攝經歷，甚至未公開的幕後故事。」

Meets the Stars環節國際嘉賓逐個數︰Mads Mikkelsen在美劇《沉默的羔羊前傳》的反派魅力無出其右。

Meets the Stars環節國際嘉賓逐個數︰Katie Leung飾演《哈利波特》電影系列的張秋，香港及亞洲觀眾特別有親切感。

Meets the Stars環節國際嘉賓逐個數︰美劇《陰屍路》、遊戲《死亡擱淺》的Norman Reedus是流行文化標誌。

Meets the Stars環節國際嘉賓逐個數︰除了有電視劇《21世紀大君夫人》邊佑錫之外，還有在美劇《波巴·費特之書》扮演年輕Boba Fett的Daniel Logan。

兩年多未放過假

HKCC籌備歷時兩年多，Ryan直言這段時間未有放假，他熟悉美國、歐洲的動畫等內容，主力創意及市場推廣；Daniel了解韓國市場，負責對外簡報；James多處理海外事務，把關大方向、細節。在接洽IP的過程中，被拒絕幾乎是常態，James︰「多數是時間問題，他們有自己的發布計劃。」再加上物流、製作及宣傳等限制，為了促成雙方合作，Ryan表示︰「處理問題的方式，我們以前會想『可不可以做』，現在會思考『該如何做到』。」

3人「爭拗」得最多的反而是這些趣事，Daniel︰「有收藏家會帶角色人偶幾個年代的版本來HKCC，有人鍾意第1代夠經典，有人說第3代最貼近漫畫中人物的性格……」結論通常是一句，Ryan：「不要吵了！3代全帶過來畀Fans睇吧！」

Hong Kong Comic Con 2026（下稱HKCC），由Optics Ventures主辦、天下一集團協辦，古天樂擔任活動大使，將於5月29日至31日在會展Hall 3舉行。

Comic Con 的起源與發展