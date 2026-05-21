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葉翠翠發功兩個月將層樓「賣貴65萬」 拆解吸金KOL致富之路 被封「港姐股神」？

影視圈
更新時間：16:30 2026-05-21 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-21 HKT

44歲的2005年港姐冠軍葉翠翠（現稱葉浠桐），已淡出幕前多年，轉型做KOL後吸金力驚人。葉翠翠多年來亦投資有道，據悉最近以700萬元沽出天后維景花園一個3房單位，持貨近10年賬面獲利81萬元，盡顯「港姐股神」的獨到眼光。

葉翠翠投資物業獲利

據市場消息指，葉翠翠是次沽出的單位為天后維景花園B座低層6室，實用面積422呎，採3房間隔。葉翠翠於2016年中以約619萬元購入，剛於上月中以700萬元易手，呎價達16,588元，物業期內升值約13.1%。翻查近期數據，該屋苑今年2月初曾有一個同座、同面積的中層單位以635萬元成交，換言之葉翠翠名下的單位在短短兩個月內賣貴65萬元。

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葉翠翠曾因財困陷絕境

葉翠翠多年來投資「磚頭」保值，早在2008年曾以1,490萬元購入北角半山豪宅賽西湖大廈一個高層單位，持貨不足3個月，即以1,590萬出售，速賺100萬元。同期又以1,610萬購入該廈另一單位，至2010年以2,100萬沽出，兩年間升值近500萬。

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葉翠翠當年奪得港姐冠軍後，曾因母親不幸患上嚴重腎病，需要龐大醫療費用，加上父親退休零收入，屋企更養了不少狗隻，要葉翠翠扛起養家的重擔，經濟一度陷入困境。 其後葉翠翠被爆與趙薇內地富商前夫黃有龍過從甚密，其間展現財力掃兩間豪宅，因而有「港姐股神」之稱。

葉翠翠結婚10年育有三子

葉翠翠離巢TVB後，轉型做KOL，並在2015年嫁建築師老公周曉東（Raymond），婚後誕下三子。為給下一代有更好的生活環境，葉翠翠與丈夫於2019年豪擲約6,900萬元，買入大潭紅山半島的3,000呎三層高獨立屋豪宅，據悉現時市值已逼近1億元。

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