炎亞綸《兒少性剝削》獲緩刑再爆風波 耀樂怒發千字文控訴遭「無底線消費」：一遍遍重踩我的傷口

「飛輪海」出身的台灣男星炎亞綸2023年捲入未成年私密片風波，翌年被地方法院判處有期徒刑7個月、緩刑3年。原以為雙方達成和解後，事件會告一段落，炎亞綸亦逐漸回歸幕前，怎料事件中的被害人網紅耀樂於昨日（20日）突然在社交平台發佈千字文，怒轟炎亞綸將案件當作商業炒作的籌碼，揚言若炎亞綸不收手將採取法律行動。

耀樂拒絕淪為炒作工具

耀樂昨日在帖文中控訴：「炎亞綸被判刑七個月有期徒刑後，我本來以為彼此不會再有瓜葛。」然而炎亞綸在過去將近700天的日子裡，曾多次向耀樂提出各種「商業操作」的提議，包括要求共同發表公開聲明、邀請他擔任售票喜劇《炎上》的嘉賓，甚至提議讓他擔任單曲《世界上會有對的分手》的MV主角。耀樂強調，自己已屢次明確拒絕這些會對其心理造成極大不適的要求，但炎亞綸卻依然故我。

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耀樂轟炎亞綸違背承諾惡意抹黑

耀樂特別提到在拒絕炎亞綸《炎上》邀請時，已表明不希望話題聚焦在被害人身上，但炎亞綸在演出及宣傳時，依然將事件當作玩笑多度提及。耀樂痛批炎亞綸：「原來為了求曝光求復出，可以這麼沒有底線。」對於被邀請參與單曲創作及MV拍攝，耀樂更直言反覆看著歌詞只感到「強烈的反胃感」，並澄清該首號稱寫給他的歌，耀樂根本「不需要也不想要跟這首歌有任何關係」。

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除了商業炒作，耀樂亦對炎亞綸的「雙面手法」感到極度不滿。耀樂透露判刑後炎亞綸曾主動要求見面，並承諾不向任何人提及此事。沒想到見面本是好意，炎亞綸卻轉頭便向媒體宣稱雙方「已經見過面且和解」，將私下會面當作公關操作。耀樂無奈表示：「這段時間的沈默退讓，換來是一遍遍重踩我的傷口，一遍遍更大惡意的揣測與造謠，甚至是大量你的粉絲私訊辱罵、直播洗版、實體活動特意來羞辱。」

耀樂向炎亞綸下達最後通牒

面對無止境的紛擾，耀樂在文末發出最後通牒，直指當初要求和解、官司結束後糾纏不放、持續拿事件炒熱度的都是炎亞綸。耀樂強烈警告：「這幾天你跟粉絲們對我的抹黑造謠，實在讓我忍無可忍；請在緩刑期的炎先生適可而止！不然我一定會採取法律行動。」對於耀樂的嚴厲指控，截至目前為止，炎亞綸方面尚未作出進一步回應。

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