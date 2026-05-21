8點直樂VIURIETY丨李綺雯疫情押後婚禮五年5.23終於出嫁 錫住老公唔玩新郎：只珍惜朋友相聚

昨晚由健美先生兼健身教練梁愷傑（Ocean）為ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》擔任嘉賓，身為Ocean的未婚妻李綺雯（𡃁妹）亦現身支持。𡃁妹與Ocean將於本月23日舉行婚禮，𡃁妹笑言經常以為自己還有很多事未做好，雖然會做足儀式，但不會有玩新郎環節。

李綺雯婚禮只換三套衫

她說：「雖然5年求婚，好多人問點解唔搞婚禮？因為遇上疫情，但年紀開始大，朋友少聚會，𠵱家面對好多生離死別，都想搞個婚禮請晒朋友來聚會。」𡃁妹又指婚禮上只會換三套衫，想有更多時間跟朋友相聚。Ocean表示有意年底參加法國舉行HYROX比賽，若然抽簽成功可順道度蜜月。