Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

8點直樂VIURIETY丨李綺雯疫情押後婚禮五年5.23終於出嫁 錫住老公唔玩新郎：只珍惜朋友相聚

影視圈
更新時間：08:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-21 HKT

昨晚由健美先生兼健身教練梁愷傑（Ocean）為ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》擔任嘉賓，身為Ocean的未婚妻李綺雯（𡃁妹）亦現身支持。𡃁妹與Ocean將於本月23日舉行婚禮，𡃁妹笑言經常以為自己還有很多事未做好，雖然會做足儀式，但不會有玩新郎環節。

李綺雯婚禮只換三套衫

她說：「雖然5年求婚，好多人問點解唔搞婚禮？因為遇上疫情，但年紀開始大，朋友少聚會，𠵱家面對好多生離死別，都想搞個婚禮請晒朋友來聚會。」𡃁妹又指婚禮上只會換三套衫，想有更多時間跟朋友相聚。Ocean表示有意年底參加法國舉行HYROX比賽，若然抽簽成功可順道度蜜月。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
16小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
14小時前
蔡楚輝攝
天文台｜黃色暴雨警告信號生效 今日大致多雲 最高氣溫約29度
社會
1小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
15小時前
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
2小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
15小時前
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
即時國際
14小時前
黃雨｜上水打鼓嶺多處水浸 停車場猶如澤國 多輛小巴死火壞車被困
突發
8小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT