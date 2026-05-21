肥姐沈殿霞上海舊居現狀曝光 曹可凡重遊故地憶故友最後家鄉情懷 揭開童年鮮為人知調皮史

縱橫演藝圈近半個世紀，被譽為香港人的開心果「肥姐」沈殿霞在2006年進行了通膽管手術後，再被證實罹患肝癌，隨後淡出幕前接受治療，可惜到了2008年2月19日，「肥姐」沈殿霞因病情惡化於瑪麗醫院病逝，享年62歲。「肥姐」沈殿霞在娛樂圈地位崇高，笑聲陪伴香港人成長，帶給香港人許多歡樂，所以至今仍有不少人懷念她的一舉一動。

曹可凡重遊好友沈殿霞兒時舊居

近日有內地網紅甘鵬找來曹可凡重遊好友「肥姐」沈殿霞兒時在上海居住上的愚園路岐山村15號姑母的家：「當年沈殿霞父母先去香港，她借住在姑姑家裡，在這裡度過了一段成長歲月，亦磨礪了獨當一面的個性，而喜愛表演的天性也早已是藏不住。」有網民直言：「沈殿霞帶給我們太多快樂了，她值得有一部傳記。」

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沈殿霞曾居住上海岐山村15號姑母家中

「肥姐」沈殿霞出生於上海，家中有9名姊弟中，她排行第6，家中經營煙草買賣，早年分別居住在上海市大華路和愚園路岐山村15號的姑母家中，曾就讀上海市第三女子中學，到了1958年跟父母來到香港定居，1960年決心做藝人，卻遭到父親反對，幸好有大慈善家何伯為她調停。最後「肥姐」沈殿霞出被邵氏電影招聘為電影《一樹桃花千朵紅》童星，繼而開始其演藝生涯，來自上海的「肥姐」沈殿霞曾在《歡樂今宵》主演當中一個名為《上海婆》的環節，「上海婆」的形象自此深入民心。今次曹可凡重遊故友的出生地，勾起了不少回憶。曹可凡是著名電視節目主持人，從90年代與「肥姐」沈殿霞因多次合作主持結下深厚情誼，曹可凡曾表示肥姐私下對他這位後輩關愛有加，不僅教導他錄影絕不能遲到及出錯要補台，更以自身敬業精神為表率，總是提前背熟對白，曹可凡又稱肥姐有很深的上海情懷，即使在病重時還堅持去看在香港演出的越劇《紅楼夢》，醫生稱只讓她看20分鐘要回醫院，結果她看完整場戲。

沈殿霞童年居所仍留不少舊日氣息

在影片中，沈殿霞童年居所仍留不少舊日氣息，四周不見高樓大廈又或者繁榮設施，瀰漫着一股純樸感覺。曹可凡與甘鵬在岐山村有奇遇，竟然走進沈殿霞童年的居所，阿婆回憶起這位「三樓姐姐」，印象最深刻的是肥姐在1998年曾回鄉尋親：「伊（她）穿高跟鞋，穿了一個皮的衣裳（她）又胖，對吧？」寥寥數語，生動還原了肥姐當年時髦又極具標誌性的巨星風範。曹可凡還說：「其實這個地方呢，並不是肥姐自己的家，這是她姑姑家。當時父母已經去了香港，她一個人，所以那是她姑姑家，她就住在姑姑家裡頭。當然家裡的條件還是很好的，但只不過呢，這不是自己的家，所以有一點點寄人籬下的感覺。但是姑姑沒有對她任何不好，當時她住在這裏，去中西女中（現市三女中）讀書。同學當中除了她，還有周信芳的小女兒周采茨，兩個人都是因為小時候長得胖胖的，所以肥肥小時候人家叫『烏克蘭大黑豬』，周采茨呢叫做『烏克蘭大白豬』」。我問了當年留在上海的老同學們，她們記憶中沈殿霞比她們高了一屆，當年就挺調皮的，跟鄭佩佩一樣，也是初中就去了香港。」

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曹可凡回憶與肥姐最後通話

在肥姐舊居的天台上，曹可凡回憶起肥姐生命最後階段打給他的一次通話，至今仍歷歷在目：「有天晚上我在雍福會跟人吃飯，突然電話響了。」曹可凡憶述，電話那頭傳來熟悉的上海話：「曹可凡，我是肥肥啊！」當時外界都在傳肥姐病重，肥姐在電話中無奈表示：「人家全當我快要走了，儂幫我放只節目老好，謝謝儂。」原來，肥姐因為養病只能待在家中，感到百無聊賴，於是拜託曹可凡幫她複製一些上海經典滬語情景劇《老娘舅》的光碟。曹可凡二話不說，立刻請製作人拷貝了一兩百集的光碟送到香港。這份來自故鄉的禮物，成了肥姐最後時光的重要精神寄託。曹可凡後來從肥姐女兒鄭欣宜口中得知：「原來這些都是你給我媽弄的。」欣宜證實，肥姐那段時間因為已經停止工作，每天都在家裡反覆觀看這部充滿上海弄堂市井氣息的喜劇。