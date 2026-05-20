我要把眼淚當汽水丨魏嘉瑩巡演8月登陸香港 旗艦慶生場台北先轟動 父母現身撐場感觸告白

魏嘉瑩（小魏）展開《我要把眼淚當汽水》巡迴演唱會，自台北起跑，走訪台中、高雄、廣州、成都、北京等地後，8月2日登陸香港麥花臣場館。日前生日的小魏再度回到台北的Zepp New Taipei，連續兩天舉辦旗艦慶生場，更邀請蔡旻佑、元若藍、YouTuber「一隻阿圓」與「那個女生Kiki」等豪華嘉賓陣容驚喜登台，以音樂與歌迷共度歡樂生日。

魏嘉瑩帶領全場一起變身「喵星人」

小魏乘著與MV同款甲蟲車登場，先後帶來《飛》、《泡泡氣球島》、《藍色眼睛》等歌曲熱鬧開場。今次演唱會台北站不僅將甲蟲車開上舞台，還設計貼近歌迷的延伸舞台、三面巨型LED熒幕、入場中控螢光棒與六套服裝等高規格配置，超越Zepp等級的製作，滿滿誠意只為讓觀眾獲得最好得體驗。演唱會除了獻唱經典歌曲，小魏也首度曝光全新單曲《抓馬喵星人》，她分享：「我覺得自己是作息破壞者，常常半夜兩三點直播、不睡覺。而貓咪也是晚上爆衝、活力十足，熬夜的人其實就像喵星人一樣！」她更帶領全場一起變身「喵星人」，並跳下觀眾席一路「衝浪」至延伸舞台，讓全場嗨翻天！

魏嘉瑩歎「成為完美的人」不容易

在生日當天，小魏的父母也特地前來演唱會現場支持，讓氣氛格外溫馨。談到歌曲《喜歡我吧》，小魏透露這首歌其實是寫給家人的，坦言自己小時候沒有符合父母期待，希望家人可以理解她在做的事、喜歡她的樣子。如今看到父母全力支持自己的工作與夢想，也讓小魏在生日這天感性告白：「沒有你們就沒有我，真的很謝謝爸爸媽媽。」她也分享自己一直希望成為完美的人，但長大後才發現這不是件簡單的事、「喜歡自己」也是一件不容易的事，並暖心向歌迷喊話：「希望大家都能喜歡自己，慢慢長成自己心目中最理想的模樣」。

蔡旻佑任演唱會首日嘉賓

演唱會首日，小魏邀來蔡旻佑擔任驚喜嘉賓，兩人自然又有愛互動讓全場尖叫不斷，旻佑笑說：「不要亂點鴛鴦譜啦！但我……你可以嗎？」小魏也大方回應：「你，我可以呀！」瞬間讓全場嗨翻。蔡旻佑也特別準備甲蟲車造型蛋糕替小魏慶生，還送上「神奇泡澡球」當生日禮物，笑說希望小魏演唱會結束後，能帶着大家滿滿的愛與回憶回家泡澡。演唱會第二天，小魏邀來YouTuber「一隻阿圓」與「那個女生Kiki」擔任嘉賓，合唱《我要把眼淚當汽水》及《戀愛ing》，小魏表示，因為很欣賞兩人對夢想與創作的熱情，希望把他們的這份熱血也感染給大家。而阿圓及Kiki除了替小魏慶生，也送上親手繪製的三人畫作當生日禮物；小魏則兌現和阿圓的約定，特地把阿圓送他的「皮卡丘煎鏟」帶上台。

元若藍15年後再踏舞台

小魏更驚喜邀來近期因《心願便利貼》再度掀起話題的原唱者元若藍擔任嘉賓，元若藍特地準備一束像太陽的花送給小魏，暖心說：「因為小魏是大家的太陽，常常照亮我們；聽你講話讓我覺得很心疼，其實不需要完美，大家也會成為你的光照亮你」，讓小魏相當感動。而小魏得知元若藍也是五月壽星，他也貼心送上生日禮物：「聽說你最近有在創作、拍唱歌影片，所以送你手機磁吸支架，這個很實用！」希望她可以發更多唱歌的影片，讓大家能再聽見元若藍的歌聲。難得邀請到好久不見的聲音擔任嘉賓，小魏也熱情喊話：「總不能讓她只唱一首就走對吧！」元若藍則幽默回：「不要輕易對已經15年沒在舞台上表演的人講這句話，我會不肯走喔！」最後兩人加碼演唱《我不在意你曾經吻過誰》，掀起全場大合唱。

魏嘉瑩90度鞠躬感謝歌迷

演唱會最後，小魏感動地90度鞠躬向所有歌迷道謝：「謝謝大家能讓我再站在這裏，這兩天看到滿滿的人、看到你們都來了，真的很謝謝你們。」她也期盼大家都能在平凡生活中，找到讓自己感到快樂的能力。