林子祥葉蒨文演唱會激咀逐格睇 錫完一動作超甜密 Sally撒嬌如少女：我青春畀你攞晒

現年78歲的林子祥（Lam）與64歲的樂壇天后葉蒨文（Sally）是圈中的模範夫妻，二人結婚30年依然愛得甜蜜。近年，他們更以夫妻檔姿態到內地舉行巡迴演唱會，寓工作於拍拖，人氣高踞不下，場場爆滿。

葉蒨文林子祥台上深情一吻

在最近的內地演唱會上，二人合唱經典金曲《愛到分離仍是愛》，台上的大銀幕同步播放著他們年輕時的MV片段，掀起全場回憶殺。唱畢情歌，夫婦二人在台上真情流露，林子祥看著銀幕中的青澀畫面，再望向身旁的愛妻，竟害羞得用手遮眼。葉蒨文見狀，立即張開雙臂，嘟起嘴唇，大力擁抱並主動向老公索吻，林子祥也熱情回應，二人深情親吻，之後更甜蜜地鼻碰鼻，瞬間引爆全場氣氛，觀眾掌聲雷動，完全被這對銀髮夫婦的「閃光彈」所融化。

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葉蒨文：我青春畀你攞晒啦

除了情深一吻，二人更在台上演起「棟篤笑」，大耍花槍。葉蒨文先是搞笑地抱怨林子祥比她年長14歲，但唱跳完卻絲毫不累，自己反而香汗淋漓。林子祥隨即自爆：「我哋兩個加埋一百....」，葉蒨文馬上吐槽老公數學差，指雙方加起來已144歲，但根據資料顯示，二人加起來只有142歲。之後葉蒨文說兩人已相識44年，更對着林子祥撒嬌道：「我嘅青春畀你攞晒啦！」真情告白讓台下粉絲既感動又忍俊不禁。

葉蒨文投訴自己冇70歲

葉蒨文又趁機澄清年齡之謎，笑指自己常被網民「報大數」說成70歲，「其實我冇65歲，我只得64，有啲人仲話我70添」，相反她又投訴網民偏心老公，常將78歲的林子祥寫成75歲，大呻不公平。二人一來一往的逗趣互動，將演唱會變成了大型「曬恩愛」現場，結婚多年仍如膠似漆，實在羨煞旁人。

林子祥葉蒨文96年結婚

林子祥1980年跟吳正元結婚，育有一子（林德信）及一女（林德懿）。林子祥和葉蒨文早1983年認識，並於1992年開始發生感情關係，林子祥1994年跟吳正元離婚後，翌年在《林子祥寄廿載情演唱會95》上，葉蒨文以林子祥女友身分出現，他們到1996年7月17日結婚，至今做了30年夫妻。

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