柳應廷新作《金剛不壞》 直視善惡失衡時代 MV化身審判官演繹「罪與罰」

MIRROR成員柳應廷（Jer）推出全新單曲《金剛不壞》，延續他與音樂夥伴的深度合作。歌曲由黃明德（Dark Wong）、余琛懋（Samuel Yu）、Eirik Næss、Lars Horn Lavik作曲，是Jer首度與這三位海內外創作人組成的團隊合作；詞繼續由小克操刀，編曲為逆流，監製為王雙駿。歌曲核心命題緊扣「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸。禮必崩、樂必壞，金剛化塵埃」，直視善惡失衡、價值崩壞的時代困惑。

柳應廷MV裏黑暗中有執念舞動

《金剛不壞》MV中，Jer飾演一位代表「罪與罰」的審判官，開路者舉火引路，他牽着鐵鏈，帶領分別象徵貪婪、憤怒、傲慢的三個人，走向只能前進、不能回頭的紅色審判壇。如歌詞所言：「善或惡早已難以被誰清楚註解，壞與好，也早就不再標準答案。」Jer說：「MV裏黑暗中有執念舞動，仇恨、欲望、自以為對的傲慢，當我們選擇不表態、不選邊站，是否真的能置身事外？真正可怕的，從不是某一個壞人，而是世界對變壞與誇大真相習以為常。」

柳應廷頸上畫《金剛經》四句梵文

MV中，Jer頸上由化妝師手畫《金剛經》四句梵文：「一切有為法，如夢幻泡影；如露亦如電，應作如是觀。」他手持印有歌詞的布幅，審判壇後更有四幅兩層樓高的行草書法，寫上《金剛不壞》歌詞，視覺與主題緊密呼應。Jer說：「MV沒有給出標準答案，更像一場共同經歷的審判，一堂關於罪與罰的課。走完之後，世界未變，但看人的方式，或許會有一點不同。」此外，Jer今個星期六、日將在亞洲國際博覽館Arena舉行「The Shade of Breathing」 Live 2026》演唱會，期間會首次現場演繹此曲。

