高海寧印尼度假式寫意工作 白色吊帶背心Big爆身材配齊瀏海頭成焦點 網民激讚：你引死人

39歲高海寧（高Ling）近日飛往印尼工作兼度假，形象百變的她也勇於在造型上作出新嘗試，昨日高Ling在社交平台分享了一輯於當地工作及度假期間的花絮照片及片段，她留言：「一邊渡假 一邊工作 正！」照片中高Ling穿上白色吊帶小背心配以齊瀏海新髮型，圈中好友廖子妤大讚她「瀏海好看！好可愛」、蔣祖曼同樣地讚她「靚靚！」高Ling除了髮型新造型，小背心加上她的迫爆身材同時也成為焦點，隨即引來大批網民留言激讚造型「短髮令你更性感」、「靚到無朋友」、「你引死人」。

高海寧吊帶背心身材成焦點

工作以外，這次行程可說既充實又愉快，一向熱愛運動的她，趁空檔時也不忘到健身室操練，藉此保持完美體態。她又換上簡約的藍色和白色背心，在泳池邊及戶外享受個人悠閒時刻，期間她更忍不住要送吻給粉絲大派福利。難怪她也說自己是度假，除了在泳池邊進餐及享受凍飲，她更捕捉到在樹身出現的小松鼠，真的完全進入度假狀態當中。此外，再Ling還分享了自己與隨行團隊在餐廳聚餐的大合照，可見她與團隊感情非常深厚，盡顯寓工作於娛樂的一面。