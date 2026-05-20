60歲劉嘉玲「AI級撞樣」鄭裕玲似失散多年姊妹 罕談陷容貌焦慮年輕時比較嚴重

劉嘉玲與鄭裕玲（Do姐）近日一同出席護膚品牌活動，同場還有周汶錡、馬詩慧、Amanda S、上山詩鈉等，名流雲集。不過60歲的劉嘉玲與68歲的鄭裕玲因為一張合照，引起網民關注，被形容為「AI複製人」，驚嘆二人神態相似。

鄭裕玲劉嘉玲舉手投足如出一轍

劉嘉玲與鄭裕玲今日（20日）分別在IG分享活動上的合照，二人同樣高貴典雅，選擇一身純白色西裝外套造型，內搭白色喱士衫，加上十分相似的一頭清爽短髮，對著鏡頭展露自信的笑容。從妝容、氣質到舉手投足，劉嘉玲與鄭裕玲都如出一轍，驟眼看去幾乎難以分辨，彷彿是失散多年的孖生姊妹。

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劉嘉玲鄭裕玲互戴高帽

劉嘉玲在IG的帖文中寫道：「和優雅專業的Do姐聊天，永遠都是那麼輕鬆愉快！更開心的是，現場凝聚了這麼多美麗、獨立又優秀的女性朋友，台下的你們每一個人都散發著自信的光芒。」鄭裕玲也回應：「好開心可以同Carina再聚！」不少網民對二人外貌討論反應熱烈：「DoDo永遠都係咁靚」、「真的以為是AI合成圖」、「還以為是自己的眼睛出了問題」，對二人「撞樣」一事嘖嘖稱奇。

劉嘉玲笑言已忘記年齡

劉嘉玲在活動上自言有容貌焦慮問題：「年輕時比較嚴重，現在比較沒有。每個人都隨著自然生老病死的次序終老，但我現在選擇和時間握手言和。」劉嘉玲又公開保養秘訣：「我曾親歷過很多艱難的考驗，如今的我是『雲淡風輕』，所有事情都在我的控制之內，我很開心看見現在的自己。」劉嘉玲還笑言已忘記年齡：「女人最重要係懂得 keep，我都不記得自己幾歲了。」

劉嘉玲曾在內地真人騷《一路繁花2》中，坦言有衰老問題，「老是重複講我自己的話」、「我覺得我真的年紀大了。」又曾被網民指劉嘉玲的五官有所變化，認為其鼻翼變寬，更有「鼻孔外露」情況。

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