家業｜劇情懶人包、5大看點 楊紫化身製墨女王
發佈時間：17:19 2026-05-20 HKT
|陸劇《家業》劇情與亮點解析 懶人包 ▼
明朝徽州墨業商戰劇《家業》由楊紫與韓東君領銜主演。講述製墨世家么女李禎突破性別限制，與競爭對手駱文謙攜手重振家族與徽墨輝煌的勵志故事。
📌 劇情核心與背景
- 徽墨世家興衰：故事設定於明朝嘉靖年間，百年製墨世家李家因貢墨案導致八房被除族，家族面臨重大危機與沒落。
- 逆境重振家業：李氏八房么女李禎為解決生計毅然走上製墨之路，以天資與努力驚豔徽州墨業，重塑千年徽墨光彩。
- 李禎（楊紫 飾）：突破「女子不掌墨印」傳統，女扮男裝打造頂級墨品，成功抵禦外來衝擊的商戰女王。
- 駱文謙（韓東君 飾）：駱家次子，與李禎從商業競爭對手發展為合作夥伴，最終折服於她的才華並結為連理。
- 楊紫化身大女主：繼《國色芳華》後再演商戰女王，打破傳統祖訓扛起家業，展現女性堅守與突破。
- 韓東君重返古裝：時隔多年再拍古裝劇，1米82身高與深邃濃顏高度契合古裝造型，引發粉絲期待。
- 聚焦非遺文化：深度融入國家級非物質文化遺產，真實展示36道古法徽墨製作工藝，填補題材空白。
- 金牌製作班底：由曾執導《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》的知名導演惠楷棟操刀，劇集質量有保證。
- 誠意滿滿原聲帶：楊紫與韓東君親自獻唱插曲，並邀得譚維維、劉宇寧等實力派歌手獻聲，陣容強大。
家業｜由楊紫以及韓東君領銜主演的非遺題材電視劇《家業》，於5月17日在愛奇藝播出，講述李墨世家八房么女李禎為振興家業，與駱家次子駱文謙從競爭到合作，共同應對墨業挑戰的故事，全劇共42集。下文為您精心整理了《家業》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！
《家業》劇情大綱：楊紫化身商戰女王
《家業》追劇日曆
《家業》主要角色介紹
《家業》5大看點
《家業》劇情大綱：楊紫化身商戰女王
明朝中期，一場貢墨案打破維持已久的徽州墨業格局，位居龍頭多年的百年制墨世家李墨沒落，李墨八房被除族。時光流轉，八房么女李禎為解決生計毅然走上製墨之路，憑藉天資和努力驚艷沉寂已久的徽州墨業，她與駱家次子駱文謙從競爭到合作，以墨為刃，重塑徽州墨業輝煌，振興百年家族，再造千年徽墨光彩。
《家業》追劇日曆
《家業》人物關係圖
《家業》主要角色介紹
楊紫 飾 李禎
李禎是制墨世家李氏宗族的八房么女，她透過女扮男裝突破「女子不掌墨印」的性別限制，打造出頂級墨品，成功抵禦外來墨業衝擊。
韓東君 飾 駱文謙
駱文謙是李禎的商業競爭對手，後來折服於她的才氣，二人齊打造共創徽墨盛世並成親。
吳冕 飾 汪如君
汪如君身為李氏家族的成員，她在李家遭遇重大變故時身處其中，更見證家族由盛轉衰的過程。
田小潔 飾 李金水
李金水是李氏家族八房的掌房，在家族因貢墨損毀而未落後，他決定自願從族譜除名，並教導孫女李禎製墨。
《家業》分集劇情簡介
第1－2集：李禎與駱文謙因魚燈相識
駱文謙回徽州過中秋，撞壞小胖子的魚燈，被李禎解圍，二人因此結識。李禎帶他摸秋，駱文謙摔傷手臂，李禎用胭脂墨為他敷傷並相贈。駱文謙偷看李禎聞香辨墨，心生羨慕。兩個月後，李家三兄弟送貢進京，因李景福醉酒失火，貢墨盡毀，聖上震怒。李景祺死獄中，李景東斷腿，李家貢墨頭銜被奪。李景福之父李金水自請除族。十年後，李禎與田本昌定親，婚期將至，田本昌接下大訂單，李禎擔憂勸解。田家造煙屢屢失敗，恐難交貨。田槐安向曾為家奴的駱家求助，駱文松要求田家借李家八房墨方，才肯幫忙。田本昌拒絕，被田槐安責備，坦言自己早有利用八房壯大田墨之心。
第3－4集：李禎決心用墨證明自己
為求駱文松幫忙，田本昌向李禎借墨方被拒。田家以退婚相逼，李禎母親趙瑾陷入兩難。田本昌煽動李禎哥哥李正良偷墨方放入嫁妝。大婚當日，李景東當街攔轎指控八房私贈墨方，果然搜出證據。李金水為護孫輩，當眾釘齒銘誓，永不製墨。李禎看清真相，當場撕毀墨方退婚。李禎偶遇賣散墨的遊商，辨出墨用罕見黑矮松所製，獲贈墨錠。不久她為客人送文書，發現被淘汰的松材正是黑矮松，而駱文松正因無人鑑松發怒。李禎以墨錠為賭與駱文松比試，成功辨松並指出黑矮松最佳。駱文松邀她入駱墨被拒。李禎目睹爺爺哥哥受辱，決心用墨證明自己。
《家業》5大必看亮點
1. 楊紫再化身商戰大女主
楊紫繼在去年播出的《國色芳華》飾演商戰大女主，可謂一嗚驚人！在時隔逾1年後，她再次化身商戰女王，由經營花坊到製墨，她在《家業》中飾演的李禎更打破「傳男不傳女的祖訓」，逆境中扛起家業，聚焦女性在傳統行業的突破以及堅守。
2. 韓東君重返古裝劇
韓東君近年參演不少電視劇，當中均是現代劇或年代劇，他對上一部的古裝劇已經是追溯到2020年與今年參加《乘風破浪的姐姐7》的陳瑤領銜主演的《無心法師Ⅲ》。韓東君1米82的身高，以及五官深邃的濃顏長相，與古裝的裝造十分適切，勢令粉絲期待萬分！
3. 非遺文化與歷史背景融合
《家業》以明朝嘉靖年間徽洲墨莊為背景，深度融入國家級非物質文化遺產－徽墨製作技藝，展示出36道古法製墨的工藝，還原徽洲黛瓦煙雨的人文風貌與崇文重教的家風道義。除此之外，劇集亦填補了徽墨製作技藝在電視劇作品中的題材空白。
4. 《延禧攻略》導演惠楷棟操刀
除了台前陣容星光熠熠外，《家業》的幕後團隊同樣豪華。電視劇由惠楷棟執導，他曾擔任內地多套爆劇的導演，例如《延禧攻略》、《烈火軍校》、《鬢邊不是海棠紅》等，古裝劇亦是他的舒適圈，因此劇集的質量絕對有信心保證。
5. 楊紫、韓東君親唱OST
《家業》共收錄6首OST，當中兩位主角楊紫與韓東君身兼多職，拍完劇再齊齊獻唱插曲《遠山黛》，楊紫更翻唱改編自徽州民歌《磨米磨麥》的徽州童謠，誠意滿滿！除此之外，劇集邀得實力唱將譚維維唱主題曲《墨妝》，以及劉宇寧唱插曲《舊年》。
楊紫喺劇中化身做商戰女王，飾演製墨世家李氏宗族嘅八房么女「李禎」。因為家族沒落，佢為咗解決生計毅然走上製墨之路。佢透過女扮男裝，成功打破咗「傳男不傳女」同埋「女子不掌墨印」嘅性別限制，喺逆境中扛起家業。
呢套劇嘅背景設定喺明朝嘉靖年間嘅徽州，深度融入咗國家級非物質文化遺產——「徽墨製作技藝」。劇集唔單止展示咗36道古法製墨嘅工藝，仲還原咗徽州嘅人文風貌同家風道義，填補咗電視劇喺徽墨製作技藝呢個題材上嘅空白。
韓東君飾演嘅「駱文謙」一開始係李禎嘅商業競爭對手。但係後來佢慢慢被李禎嘅才氣所折服，兩個人嘅關係由競爭轉為合作，一齊以墨為刃重塑徽州墨業嘅輝煌，最後仲成親結為夫妻。