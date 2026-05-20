家業｜劇情懶人包、5大看點 楊紫化身製墨女王

| 陸劇《家業》劇情與亮點解析 懶人包 ▼ 明朝徽州墨業商戰劇《家業》由楊紫與韓東君領銜主演。講述製墨世家么女李禎突破性別限制，與競爭對手駱文謙攜手重振家族與徽墨輝煌的勵志故事。 📌 劇情核心與背景 徽墨世家興衰： 故事設定於明朝嘉靖年間，百年製墨世家李家因貢墨案導致八房被除族，家族面臨重大危機與沒落。

故事設定於明朝嘉靖年間，百年製墨世家李家因貢墨案導致八房被除族，家族面臨重大危機與沒落。 逆境重振家業：李氏八房么女李禎為解決生計毅然走上製墨之路，以天資與努力驚豔徽州墨業，重塑千年徽墨光彩。 📌 關鍵人物介紹 李禎（楊紫 飾）： 突破「女子不掌墨印」傳統，女扮男裝打造頂級墨品，成功抵禦外來衝擊的商戰女王。

突破「女子不掌墨印」傳統，女扮男裝打造頂級墨品，成功抵禦外來衝擊的商戰女王。 駱文謙（韓東君 飾）：駱家次子，與李禎從商業競爭對手發展為合作夥伴，最終折服於她的才華並結為連理。 📌 五大必看亮點 楊紫化身大女主： 繼《國色芳華》後再演商戰女王，打破傳統祖訓扛起家業，展現女性堅守與突破。

繼《國色芳華》後再演商戰女王，打破傳統祖訓扛起家業，展現女性堅守與突破。 韓東君重返古裝： 時隔多年再拍古裝劇，1米82身高與深邃濃顏高度契合古裝造型，引發粉絲期待。

時隔多年再拍古裝劇，1米82身高與深邃濃顏高度契合古裝造型，引發粉絲期待。 聚焦非遺文化： 深度融入國家級非物質文化遺產，真實展示36道古法徽墨製作工藝，填補題材空白。

深度融入國家級非物質文化遺產，真實展示36道古法徽墨製作工藝，填補題材空白。 金牌製作班底： 由曾執導《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》的知名導演惠楷棟操刀，劇集質量有保證。

由曾執導《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》的知名導演惠楷棟操刀，劇集質量有保證。 誠意滿滿原聲帶：楊紫與韓東君親自獻唱插曲，並邀得譚維維、劉宇寧等實力派歌手獻聲，陣容強大。

家業｜由楊紫以及韓東君領銜主演的非遺題材電視劇《家業》，於5月17日在愛奇藝播出，講述李墨世家八房么女李禎為振興家業，與駱家次子駱文謙從競爭到合作，共同應對墨業挑戰的故事，全劇共42集。下文為您精心整理了《家業》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！



《家業》劇情大綱：楊紫化身商戰女王

《家業》追劇日曆

《家業》主要角色介紹



《家業》5大看點

《家業》劇情大綱：楊紫化身商戰女王

明朝中期，一場貢墨案打破維持已久的徽州墨業格局，位居龍頭多年的百年制墨世家李墨沒落，李墨八房被除族。時光流轉，八房么女李禎為解決生計毅然走上製墨之路，憑藉天資和努力驚艷沉寂已久的徽州墨業，她與駱家次子駱文謙從競爭到合作，以墨為刃，重塑徽州墨業輝煌，振興百年家族，再造千年徽墨光彩。

《家業》由楊紫以及韓東君領銜主演。

《家業》追劇日曆

《家業》追劇日曆公開！

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《家業》人物關係圖

《家業》人物關係圖公開！

《家業》主要角色介紹

楊紫 飾 李禎

李禎是制墨世家李氏宗族的八房么女，她透過女扮男裝突破「女子不掌墨印」的性別限制，打造出頂級墨品，成功抵禦外來墨業衝擊。

《家業》楊紫飾演李禎。

韓東君 飾 駱文謙

駱文謙是李禎的商業競爭對手，後來折服於她的才氣，二人齊打造共創徽墨盛世並成親。

《家業》韓東君飾演駱文謙。

吳冕 飾 汪如君

汪如君身為李氏家族的成員，她在李家遭遇重大變故時身處其中，更見證家族由盛轉衰的過程。

《家業》吳冕飾演汪如君。

田小潔 飾 李金水

李金水是李氏家族八房的掌房，在家族因貢墨損毀而未落後，他決定自願從族譜除名，並教導孫女李禎製墨。

《家業》田小潔飾演李金水。

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《家業》分集劇情簡介

第1－2集：李禎與駱文謙因魚燈相識

駱文謙回徽州過中秋，撞壞小胖子的魚燈，被李禎解圍，二人因此結識。李禎帶他摸秋，駱文謙摔傷手臂，李禎用胭脂墨為他敷傷並相贈。駱文謙偷看李禎聞香辨墨，心生羨慕。兩個月後，李家三兄弟送貢進京，因李景福醉酒失火，貢墨盡毀，聖上震怒。李景祺死獄中，李景東斷腿，李家貢墨頭銜被奪。李景福之父李金水自請除族。十年後，李禎與田本昌定親，婚期將至，田本昌接下大訂單，李禎擔憂勸解。田家造煙屢屢失敗，恐難交貨。田槐安向曾為家奴的駱家求助，駱文松要求田家借李家八房墨方，才肯幫忙。田本昌拒絕，被田槐安責備，坦言自己早有利用八房壯大田墨之心。

第3－4集：李禎決心用墨證明自己

為求駱文松幫忙，田本昌向李禎借墨方被拒。田家以退婚相逼，李禎母親趙瑾陷入兩難。田本昌煽動李禎哥哥李正良偷墨方放入嫁妝。大婚當日，李景東當街攔轎指控八房私贈墨方，果然搜出證據。李金水為護孫輩，當眾釘齒銘誓，永不製墨。李禎看清真相，當場撕毀墨方退婚。李禎偶遇賣散墨的遊商，辨出墨用罕見黑矮松所製，獲贈墨錠。不久她為客人送文書，發現被淘汰的松材正是黑矮松，而駱文松正因無人鑑松發怒。李禎以墨錠為賭與駱文松比試，成功辨松並指出黑矮松最佳。駱文松邀她入駱墨被拒。李禎目睹爺爺哥哥受辱，決心用墨證明自己。

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《家業》李金水為護孫輩，當眾釘齒銘誓。

《家業》5大必看亮點

1. 楊紫再化身商戰大女主

楊紫繼在去年播出的《國色芳華》飾演商戰大女主，可謂一嗚驚人！在時隔逾1年後，她再次化身商戰女王，由經營花坊到製墨，她在《家業》中飾演的李禎更打破「傳男不傳女的祖訓」，逆境中扛起家業，聚焦女性在傳統行業的突破以及堅守。

《家業》楊紫再演商戰大女主。

2. 韓東君重返古裝劇

韓東君近年參演不少電視劇，當中均是現代劇或年代劇，他對上一部的古裝劇已經是追溯到2020年與今年參加《乘風破浪的姐姐7》的陳瑤領銜主演的《無心法師Ⅲ》。韓東君1米82的身高，以及五官深邃的濃顏長相，與古裝的裝造十分適切，勢令粉絲期待萬分！

《家業》韓東君時隔6年拍古裝劇。

3. 非遺文化與歷史背景融合

《家業》以明朝嘉靖年間徽洲墨莊為背景，深度融入國家級非物質文化遺產－徽墨製作技藝，展示出36道古法製墨的工藝，還原徽洲黛瓦煙雨的人文風貌與崇文重教的家風道義。除此之外，劇集亦填補了徽墨製作技藝在電視劇作品中的題材空白。

4. 《延禧攻略》導演惠楷棟操刀

除了台前陣容星光熠熠外，《家業》的幕後團隊同樣豪華。電視劇由惠楷棟執導，他曾擔任內地多套爆劇的導演，例如《延禧攻略》、《烈火軍校》、《鬢邊不是海棠紅》等，古裝劇亦是他的舒適圈，因此劇集的質量絕對有信心保證。

《家業》台前幕後星光熠熠。

5. 楊紫、韓東君親唱OST

《家業》共收錄6首OST，當中兩位主角楊紫與韓東君身兼多職，拍完劇再齊齊獻唱插曲《遠山黛》，楊紫更翻唱改編自徽州民歌《磨米磨麥》的徽州童謠，誠意滿滿！除此之外，劇集邀得實力唱將譚維維唱主題曲《墨妝》，以及劉宇寧唱插曲《舊年》。

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《家業》楊紫與韓東君聯手唱OST。