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出口夏希直奔伊藤健太郎屋企過夜被拍 經理人未回應撻着傳聞

影視圈
更新時間：15:16 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:16 2026-05-20 HKT

28歲日本男演員伊藤健太郎與24歲新生代女演員出口夏希疑撻着，日本雜誌《女性Seven》率先爆出他門的戀情。據報道，記者於5月中旬夜間，在東京都內一棟公寓停車場發現二人身影。伊藤健太郎下車時雙手提着大紙箱及膠袋，出口夏希隨後從副駕駛座現身，他們默契十足地一同步入伊藤的自寓，翌日清晨女方才離去。 

伊藤健太郎重回正軌

有藝能界消息人士透露，二人交往約半年，起因是伊藤與前女友分手後，於去年秋季主動向出口夏希展開追求，最終成功發展戀情。他們早於2023年上映的電影《在那開滿花的山丘，我想見到妳》中首度合作，今年8月即將上映的續集《在那座流星降落的山丘上，再次與你相遇》亦同樣由二人主演。伊藤健太郎曾於2020年因交通事故肇事逃逸被捕，其後停工反省，復出後憑《在那開滿花的山丘，我想見到妳》榮獲「第47屆日本電影學院獎」優秀男配角獎，事業重回正軌。

出口夏希炙手可熱

出口夏希則生於中國，5歲起在日本成長，2018年以《Miss Seventeen》出道，曾演出劇集《舞伎家的料理人》、電影《餘命一年的我，遇見餘命半年的妳》，其主演新劇《鯖魚罐頭，航向宇宙》亦在熱播。二人所屬經理人公司對拍拖傳聞均未作回應。

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