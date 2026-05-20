黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注

天王黎明（Leon）日前到佛山舉行兩場《黎明ROBBABA演唱會2026—佛山站》，吸引大批粉絲支持外，向來極度低調的「天王嫂」阿Wing，再次攜8歲愛女現身內地演唱會的觀眾席，引起網民關注。

黎明愛女再入場支持

黎明於剛過去的周末在內地舉行演唱會，因星期六女兒不用返學，阿Wing特意帶女兒親臨現場支持爸爸演出。有現場的粉絲拍下阿Wing兩母女的照片，見到阿Wing當晚穿上簡約的黑色外套，安靜地坐在女兒身邊。

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黎明囡囡被指活潑

相比起現場熱烈的氣氛，阿Wing的狀態反差極大，臉上未見太多表情，只是默默將目光一直鎖定在台上的老公身上。不少網民看過照片後，笑指阿Wing的模樣就像是陪另一半出差趕工、累到不想營業的「打工人」，十分逗趣。

而黎明的女兒長髮披肩，加上單眼皮的特徵，五官神態與年輕時的黎明簡直是「餅印」一樣。黎明女兒非常活潑，每當聽到節奏輕快的歌曲時，便會隨音樂興奮扭動，活力十足。

黎明爆「True Love」金句

不知是否因為有妻女在台下「加持」，心情大好的黎明在台上發揮「金句王」本色，以招牌慢速語調向觀眾笑說：「我知道乜嘢叫真愛！你知唔知乜嘢叫真愛True Love？當一個咁寒冷嘅地方，咁凍嘅地方，得我一個着住咁厚嘅衫，你哋全部都着住咁薄嘅衫，陪我挨凍，True Love」，引爆全場笑聲。

黎明探討兩地「演出文化」

黎明除展現幽默感外，當晚又展現神級的EQ，演唱會期間深情剖白時，台下部分觀眾依然大聲喧嘩交談。黎明起初曾出言勸阻：「靜靜先得唔得？Please… 唔該！」卻遭部分觀眾無視，黎明沒有動怒，反而大方地探討起各地的演出情懷。

黎明向台下觀眾直言：「唔緊要㗎！放心，冇問題㗎。因為我相信呢個世界係咁㗎，有人鍾意喺我講嘢嘅時候講嘢，咁你鍾意咪講嘢囉，冇問題㗎。咁每個地方嘅情懷唔同㗎嘛，咁情懷開心，我有我講，你有你講，我講嘅時候你又聽到，你講嘅時候我又聽到，好fair好公平，冇問題呀。」化解不獲尊重的智慧。

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