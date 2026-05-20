方健儀憶馬尼拉人質事件「最痛經歷」 揭鏡頭後崩潰真相 事隔15年記憶猶新：專業與人類嘅角力

由應屆影后廖子妤聯同童繽毓（童冰玉）、張耀棟、龔慈恩、羅蘭及李日朗等人出演、改編自2010年8月23日發生的菲律賓馬尼拉人質事件的福音電影《走出人質事件》將於5月28日在香港上映，電影特別邀請了當年馬尼拉人質事件的倖存者兼受害人易小玲擔任顧問。不少網民看完電影預告片感到十分揪心與窒息，擔憂電影情節會對當事人或死傷者家屬造成「二次傷害」，在網絡上掀起爭議。

馬尼拉人質事件是方健儀主播生涯最難忘經歷

前TVB首席記者兼主播方健儀（Akina）近日接受周國豐的YouTube節目「國豐百科」的訪問，事發當日方健儀在《深宵新聞報道》擔任直播主持，面對突發危急的冷靜處理，令人留有深刻印象。事隔15年多年，方健儀坦言這事故事是主播生涯最難忘的經歷：「嗰個畫面係唔開心，一個悲劇收場，嗰一刻要很好清楚知道你嘅職業同作為一個人類嘅分工，嗰下我好抽離，完晒嗰幾個直播之後，我一出到錄影廠，嗰一刻嘅情緒就湧上嚟。」

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方健儀對當晚報道的記憶猶新

方健儀在TVB任職首席記者兼主播期間，曾報道過不少大事，例如曾在2005年11月19日採訪時任美國總統喬治·布殊（George Walker Bush）訪華和同年12月中採訪在香港舉行的世界貿易組織第六次部長級會議。在2010年8月23日發生的菲律賓馬尼拉人質事件，方健儀在《深宵新聞報道》擔任直播主持，事隔15年多年，方健儀對當晚報道的記憶猶新：「嗰次係難忘在於我做新聞報道員嘅角色，嗰個畫面係唔開心，一個悲劇收場，但要好清楚知道你嘅職業同作為一個人類嘅分工，你嘅職業係一個新聞報道員，要好很專業咁現出嚟，但我係一個人類、係一個香港人，我目擊到一啲其他香港人發生一啲唔開心嘅事，都會有一個同理心。但係你坐得喺嗰個位，就要分得很清楚。」

方健儀體驗到專業同人類之間角力

方健儀坦言當刻沒有哭：「嗰吓唔知點解，嗰個專業令我好抽離，我回帶回想嘅時候，你係真係可以將兩件事分方健儀A和方健儀B。方健儀A就係大家喺鏡頭見到嗰個好冷靜，但係方健儀B就係匿埋喺心底裡面，完晒嗰個直播之後，我行出錄影廠，嗰一刻嘅情緒就湧上嚟，好想喊，不過撳返入去，因為很快就已經晚間新聞，只有個零鐘去籌備，嗰晚我哋派咗4隊人去，我估係繼2008年四川大地震最多人嘅一次，呢次我好體驗到專業同人類之間嘅角力。

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方健儀在ICAC經歷11個月的招聘過程

方健儀在2012年2月24日告別首席記者兼主播的生涯，同年4月轉職廉政公署高級新聞主任，對於當年離職，她笑說：「就好似嗰啲愛情小說，你越愛嗰個男人越要放開佢，咁先會令到佢永世都會記得你。我只係覺得有返咁上下年紀，不過而家回望嗰陣都只係33歲，但嗰陣時覺得自己好老，覺得都七七八八，喺呢個行業仲有冇得發揮呢？我嘅興趣係出去採訪新聞，不過如果我再上嘅話，都係主力做後勤，所以不如轉一轉，咁啱嗰陣ICAC出招聘廣告，咪走去試吓。」方健儀坦言整個招聘過程是做了11個月，當中有品格審查、家訪，還有一個很有趣的過程。方健儀笑說：「有網友話呢樣嘢喺外國好興，就係喺請你之前，要見你現任僱主，先再決定請唔請你，嗰陣佢哋約咗袁志偉先生見面，真係好尷尬，本來我係打算秘密跳糟，咪唯有坦誠同佢講，因為嗰陣啱啱結婚想生仔，長期返夜身體負荷好重，所以要調理身體，佢知道之後面色都正常，覺得有仔要趁嫩生，最後佢話會幫我，同我一齊去見ICAC，嗰一刻真係好有趣。」