《愛回家》「賈名媛」遭朋友設局呃錢 邱芷微被彈票怒斥走數：係咪要搞核突關係？

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》日前宣布將於7月迎來大結局，一眾演出的藝人大感不捨，飾演「賈名媛」的邱芷微也在社交平台發文，透露心聲。但邱芷微近日為另一件事非常震怒，公開怒轟「朋友」疑遭設局詐騙。

「賈名媛」邱芷微遇「彈票」炮轟

邱芷微昨日（19日）在IG的限時動態出PO，表示因合作客戶拖欠款項，並開出的支票遭到「彈票」，今日（20日）再在IG限時動態炮轟，直指事件是一場精心設計的騙局，怒斥對方是「朋友」，卻從合作之初便存心欺騙。

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邱芷微昨日上載一張「黑底白字」圖，充滿怒火地表示：「我真係好憎追人數！一間公司同客人做嘢！結果張票彈咗！都會識得唔好意思立即馬上處理條數！而唔係不斷拖數！」邱芷微更嚴詞質問對方是否存心走數：「係咪要搞到關係咁核突啊？」

「賈名媛」邱芷微最新公開細節

邱芷微今日再公開細節：「在香港不時都會發生詐騙事情！但日防夜防，真係好難想像合作開嘅朋友會呃你！不斷作故仔！其實由搵你合作嗰刻，已經有心設計如何呃你！」原以為的商業糾紛，在邱芷微形容後，似乎暗示行騙者是自己曾信任的「朋友」。帖文一出，獲不少網民留言力撐邱芷微追數，以免再有人受害。

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