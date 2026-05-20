8點直樂VIURIETY丨邱彥筒化身邱比特率閨蜜團為素人牽線 蘇雅琳對粉絲追廣告車受傷提醒注意安全 王家晴為193郭嘉駿「解凍」高興

COLLAR成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka），昨晚為ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》擔任嘉賓，Marf和Ivy So化身成邱比特，為素人Rachel從兩位男生Kit和Sam之間挑選，其他成員則成為「閨蜜團」齊齊展開Girl's Talk。由於成員許軼（Day）家中有事，未能參與節目。

芯駖讚Kit跳舞有魅力

任職舞蹈員的Kit及物業管理的Sam在房間內自我介紹後，在「心動show case」環節中，Kit及Sam戴上面具即場才藝表演，Sam大玩魔術，Kit則大曬舞藝。擔任「閨蜜團」的芯駖、Winka和Candy七嘴八舌大讚兩位男士，芯駖指Kit跳舞好有魅力。輪到「第一次心動」環節，Rachel跟兩位男士對話後，由塔羅師抽出塔羅牌後分析兩人性格。化身成邱比特的Marf則建議Rachel指塔羅牌反映現狀，只作參考，反而最重要是本人。Winka則笑言會投sam一票，覺得對方很穩重又專一。最後Rachel選擇跟舞蹈員Kit進一步了解。節目尾聲時，「邊個聽錯歌」環節中，Marf、Gao、Ivy So和Candy齊聽歌，但其中一人是臥底聽不同歌曲，派出芯駖和Winka要找出臥底。Winka笑指覺得Marf是卧底，因為對方講大話會扮無事，最終答案卧底是Ivy So。

Marf建議塔羅僅參考

COLLAR接受訪問時，笑言幫人挑選男仔覺得好開心又緊張，芯駖笑言個心噗噗跳。Marf表示自己相信塔羅牌，但建議Rachel作參考，因為覺得太相信會影響自己直覺的事。談到會否以塔羅牌分析事件，Marf表示會作參考，反而會理性去分析，又笑言自己已戒玩一排塔羅牌，不過最近又玩返。對於芯駖大讚舞蹈員Kit有魅力，她坦言現場表演得好的男仔會較為吸引，對方表演也很有水準，雖則戴住面具，但表現得好足夠。問到可想參與配對節目找對象？芯駖笑言自己比較「佛系」隨緣，心態會隨時變動。至於擇偶條件，她笑言喜歡擁有「老靈魂」成熟型的男生，因為自己也是「老靈魂」，希望對方思想跟貼一點。

Candy相信第一個印象

Ivy So則謂不心急找另一半，皆因工作繁忙，又乘機推銷稍後推出的新歌，笑言喜歡MV中男主角，對方擁有180cm身高。自認AO戀愛經驗的Candy，笑言睇到剛才參加者兩男一女進行極速約會，令她卻步嚇怕。她說：「我覺得自己有啲社恐，唔能夠問到太多問題而會Dead Air！所以如果有個節目調返轉，係個男仔去揀兩個女仔（會否擔心男仔不選擇你？）可以做朋友先，個節目又唔一定要拍拖。」在旁的Marf笑言會不時嚴選男仔相畀Candy過目，因為也想知對方喜歡那類型男生，大家不時Girl's Talk，但Candy聽完會覺得拍拖好麻煩。Candy笑說：「我好難第一個印象會有好感，如果人哋介紹，都唔會第一個感覺覺得好正。（不相信一見鍾情？）相信第一個印象，我覺得要相處（著重外貌？）第一印象都是外在東西，我都有少少外貌協會。」

Ivy為《金秘書》開會兩次

對於可有興趣主持直播節目，Winka笑言可以，芯駖則認為可以嘗試做遊戲節目，但剛才參與節目見到工作人員做出很多手勢，自己也跟不切，但也可考慮演短劇。提到Ivy So將主演港版《金秘書為何那樣》，她表示巳開會兩次，稍後會試造型，大約一、兩個月後開工。

Ivy籲追求喜歡的東西要小心

另外，提到早前一名少年疑追拍一輛貼有蘇雅琳（Ivy So）廣告的九巴期間，被私家車撞倒受傷。Ivy So坦言不清楚對方是否自己的粉絲，但無論什麼人也好，追求自己喜歡的東西也要小心，需要照顧自己和身邊的人。而跟ERROR成員郭嘉駿（193）傳過緋聞的Candy，談到193年初疑因言論風波被公司「雪藏」，近日正式「復出」在商場的巨型玻璃箱內展開「公開生活」 。Candy指193開直播分享生活，反而擔心對方手機不夠電量，但不會運送叉電器給193，因為自己要早起身工作。談到她可以在網上直播留言支持193，她笑指193應該睇不到，不過大家會支持對方。提到193明日（20日）出關「解凍」，Candy笑言自己怕凍。對於193被公司「雪藏」即將解凍，會否戥對方高興？Candy表示193若然有新動向發展，也會戥對方高興。

