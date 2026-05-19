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朱晨麗佛山現身睇龍舟着鬆身衫 「朱圓肉潤」孕味濃 曾認不排除閃婚

影視圈
更新時間：22:45 2026-05-19 HKT
發佈時間：22:45 2026-05-19 HKT

38歲的前港姐冠軍朱晨麗，近日在佛山身穿鬆身衫現身活動，被指發福孕味濃，令她與百億富二代史昊洺的關係再度成為話題。其實，朱晨麗早前已被好友陳煒踢爆「好事近」，她自己也形容與對方關係「比正常朋友再親近一啲」，更坦言不排除閃婚。

朱晨麗受現場觀眾歡迎

事緣，朱晨麗近日以嘉賓身份在佛山出席龍舟活動，身穿米白色寬鬆上衣配闊腳褲，再加平底波鞋，打扮明顯較以往保守。她在工作人員護送下進場，心情大靚，不停在岸邊揮手比心，又與在場人士合照，非常受歡迎。不過現場所見，她的臉部線條圓潤了不少，跟昔日纖瘦形象差別頗大。不少網民留言指：「朱圓肉潤」、「和以前完全不像了」、「發福了 依然好看」、「孕味極濃」。

朱晨麗傳與史昊洺過從甚密

朱晨麗的感情一直受外界關注，早年曾與百億電子大王劉紀明、李逸朗及黃子恆傳出緋聞，與何廣沛的六年地下情亦在2023年告終。近年她與家族坐擁百億身家的富二代史昊洺過從甚密，又多次被拍到出入馬場、名媛聚會，及到巴黎出席高級場合，生活日趨富貴。史昊洺的父親是香港中華廠商聯合會會長史立德，若戀情開花結果，朱晨麗便正式躋身豪門行列。

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