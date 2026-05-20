前TVB咪神陳芷尤宣布懷第二胎 與老公搞笑揭胎兒性別 曾戀視帝張振朗分手後淡出香港娛圈

現年37歲、曾有「TVB咪神」之稱的陳芷尤（Apple），2024年與圈外男友結婚並誕下一子，日前在IG上載影片，宣布懷上第二胎，更揭曉今胎是女兒，成功湊成一個「好」字！影片中，陳芷尤與老公大玩性別揭曉遊戲，二人各自在枱上放置代表「Boy」和「Girl」的紙牌，並言明誰的手機先響，就代表BB的性別。經過一輪搞笑的「假動作」後，最終由老公接聽電話，並由腹中BB的契媽宣布：「This phone call is meant for Apple... It's a girl!」夫妻二人興奮得跳起來，場面溫馨又搞笑。陳芷尤在帖文寫道：「Boy mom era... upgrading to girl mom too! My heart is so full now.（由囝囝的媽媽，升級做囡囡的媽媽！我的心滿滿的。）」

陳芷尤選港姐入行曾戀張振朗

在新加坡長大的陳芷尤，2011年參選香港小姐而入行，雖然最終落選，但仍獲TVB簽約成為旗下藝人。因其甜美外貌及豐滿身材而備受注目，被封為「咪神」。她曾參演《愛·回家》、《城寨英雄》、《巨輪》等多部TVB劇集。感情方面，最為人熟知的是她與視帝張振朗的一段情。二人是第25期藝員訓練班同學，拍拖長達五年，戀情一度打得火熱，更見過雙方家長。可惜，二人在2018年宣布因聚少離多及對事業期望有分歧而和平分手，結束五年情。

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陳芷尤回鄉發展收穫幸福

與張振朗分手後，陳芷尤便返回新加坡發展，逐漸淡出香港觀眾的視線。2024年初，她宣布與新加坡圈外男友結婚，同年誕下兒子。如今，她再度宣布懷上女兒，兩年抱兩，家庭生活十分美滿。

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