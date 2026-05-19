鄭秀文為啟德個唱瞓身備戰 坦言要克服恐懼 展驚人毅力爆汗操肌

天后鄭秀文（Sammi）即將於7月10日至12日，在啟德主場館舉行一連三場的《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》。這場不單是Sammi首度踏上啟德舞台，更是她累積接近130場巡迴演唱會的最終章，意義非凡。雖然距離演出尚有一段日子，但向來自我要求高的Sammi 已全面進入備戰狀態。

Sammi重視團隊合作性

今晨（19日）Sammi 在社交網分享與團隊開會的相片，相中見她與多達八人的團隊圍坐一枱，眾人神情專注，似乎正為演唱會細節進行深度「腦震盪」；Sammi寫道：「讓每個小意念發酵，成形。」她又強調團隊合作的重要性，留言指：「凡事，儘力才能無悔。跟團隊一同解決問題一同創作，互信互靠。」可見她對今次演出極度重視，力求將每個環節都做到100分。

鄭秀文做好體能準備

除了「腦力」策劃，體能訓練同樣沒有鬆懈。Sammi亦有上載做運動的片段，見她穿上小背心專注操肌，做到滿頭大汗，她藉此勉勵自己：「克服我的恐懼，分解成小的可控步驟。」以實際行動展示其驚人毅力，為應付啟德超大型舞台所需的體能做好準備。