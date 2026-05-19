TVB小花黃紫恩低胸喱士馬甲引死人  曾遭髮型師非禮  爆願與圈中人夫一夜情

現年30歲的TVB「性感小花」黃紫恩（Jojo），早年因主持《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉，在節目《直播靈接觸》中與梁思浩及黃耀英拍檔更是人氣急升。一向作風大膽的Jojo近日在個人IG「大發神威」，驚喜釋出一輯超性感的黑絲馬甲造型照，大騷姣好身材，瞬間惹起全網暴動！

黃紫恩黑色喱士馬甲引死人

從黃紫恩分享的照片可見，她身處一幅塗鴉牆前，對著鏡頭微微歪頭，展露略帶羞澀卻嫵媚的甜美笑容。她穿上一件黑色喱士設計的超低胸吊帶馬甲上衣，剪裁極為大膽，不僅令豐滿傲人的上圍呼之欲出，營造出若隱若現的誘惑視覺效果；其不規則的下襬設計更完美凸顯了她的性感小蠻腰，亦有網民認為黃紫恩這身造型帶點SM味道。

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黃紫恩美照引發熱議

照片一出，現時已喪吸4000名網民點讚，大批粉絲紛紛湧入留言區「心心眼」朝聖。Jojo的破格性感造型惹得粉絲集體暴動，直呼被辣到流鼻血，激動留言大讚：「有冇搞錯？著成咁點解唔早啲通知！」、「唔小心流咗兩行鼻血」、「不得了」、「你勁sexy好正」、「Jojo終於都返嚟啦！」，甚至有人搞笑指她是「第二期發育」，反應空前熱烈。

黃紫恩獲封「新一代性女」

黃紫恩私下一向言論大膽，早年主持《不正常愛情研究所》及《冇人性教育》等綜藝節目時，已經憑著開放的言論令人留下深刻印象，因而被網民封為「新一代性女」。她過往更曾在節目中語出驚人，毫不避忌地表示如果要有「一夜情」，會揀方力申做對手，直率性格成為話題焦點。

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黃紫恩曾遭髮型師非禮

身材出眾的Jojo亦曾經歷過不快遭遇。她曾在節目中自爆大學時，光顧經朋友介紹的一位聲稱會贊助女仔剪頭髮的髮型師，豈料對方竟趁機非禮：「正常梳長頭髮時，都會拉離身梳同剪，佢係貼住掃晒成個胸口。」Jojo當下立刻彈開並警告「太貼喇」，原以為對方會收手，沒想到臨剪完時，對方竟再用雙手在她胸前掃多一次。

黃紫恩曾恐怖破相須整容

除了演藝事業與花邊新聞，黃紫恩近年亦經歷了不少人生考驗。去年她曾於街頭突然暈倒，面部直撞地面導致恐怖破相，血流披面。當時她的眉骨、鼻樑及下巴均留有極深傷痕，最終要到私家醫院尋求整容醫生治理，並由胞弟代支近10萬元醫藥費。看似樂觀的她，其實曾飽受情緒病困擾，她曾透露到台灣工作時急性焦慮症發作，每日需吞服20粒藥丸，要靠致電回港向親友傾訴才得以紓緩，她亦坦言入行初期就患過焦慮症。