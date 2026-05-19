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中年好聲音3丨王鄭浚仁首個音樂會六月黃埔開唱 購票首200名可換見面會資格

影視圈
更新時間：21:45 2026-05-19 HKT
發佈時間：21:45 2026-05-19 HKT

來自馬來西亞的「海豚音王子」王鄭浚仁(Rax)，將於6月28日（星期日）在黃埔TIDES舉行兩場《Rax & Fans Music Live》音樂會，當中更會於同日舉行限量入場的見面會，與歌迷渡過難忘的一日。是次《Rax & Fans Music Live》乃王鄭浚仁首個個人音樂會，Rax除了會帶來多首經典歌曲以及個人新歌外，更邀請了兄弟幫蕭偉倫及趙浚承任嘉賓，到台上一同Jam歌！

王鄭浚仁音樂會同日上下兩場歌單不同

今次音樂會同一天舉行上下兩場，分別是下午3時正及晚上8時正場次，票價為$880和$580 兩種，已定於5月20日（星期三）中午12時正在KKTIX公開發售。兩場音樂會的歌單有不同安排，希望可以讓歌迷能有新鮮感。而當中購買了兩場$880門票的觀眾，更可得到音樂會當天下午5時正舉行的見面會的入場資格，唯見面會入場人數只有200位，機會非常珍貴，因此將採用先到先得制，屆時購買了兩場的首200觀眾，大會將安排專人通知換取見面會入場證的方式。

王鄭浚仁感謝公司與主辦支持

對於今次首度舉行音樂會便已是「打孖上」，Rax坦言很感謝公司及主辦的支持，他表示到時定必會施展渾身解數，報答歌迷支持。Rax透露現已積極籌備歌單，也跟制作團隊開會密斟，期望可以給大家見到新的火花。

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