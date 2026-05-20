林雅詩揭移英失敗「崩潰」真相 靠出PO發洩求關注 驚爆前度闖直播威脅為保命開live

47歲落選港姐林雅詩（Grace）移英失敗回流返港後，曾多次呻求職路同樣艱難，因搵工處處碰壁令自我價值感極低，甚至曾收大量性騷擾信息，一度令她怒吼：「記住呀世界有報應㗎！」

林雅詩否認移英失敗回流返港

林雅詩近日接受YouTube節目「瘋Show同學會」的訪問，她否認自己移英失敗回流返港：「因為屋企人同小朋友喺嗰邊，所以唔可以話真係講回流，我都可能會有機會走，亦都可能會兩邊飛囉。」林雅詩年青時曾在英國生活，雖然早已適應，但因讀書不用搵錢，而家要做了媽媽，要在英國搵，覺得比較難少少。

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林雅詩稱見工填問卷要做一大輪功夫

林雅詩在2022年曾決心移居英國，希望做回普通人過簡單生活，可惜事與願違，試過寄出逾30封求職信，連洗碗工都沒有回音：「我相信大家都睇到好多唔同嘅報道都講，就算點樣高薪喺香港去到嗰邊，都可能做啲比較低層啲啦，可能送貨呀，甚至乎可能做takeaway，又或者可能佢哋會有選擇，所以就會比較難啲啦。我嘗試過寄咗真係三十封interview嘅信，洗碗係講笑嘅，係我發脾氣話洗碗都唔會請我嘅。」林雅詩又稱連填問卷都要做一大輪功夫：「寫咗封信，做咗差唔多有成50至60條嘅問卷調查，佢唔係淨係multiple choice ABC，佢會係A完，就會問點解會係呢個選擇，選擇完，又再問點解你要揀呢個答案，如果去到second interview，就要同嗰個經理去面對面，去答我諗十零廿條問題囉。」

林雅詩移英不是錯誤決定

林雅詩被問當時移英會否是一個錯誤決定？她說：「其實唔係一個錯誤嘅投資嚟嘅，因為我小朋友要過去嗰邊讀書，咁一個好好嘅投資。只係我自己要去兼顧好多嘢囉，兼顧晒所有成個屋企嘅嘢呀，包括嗰陣時都幾艱難，乜都唔識，喺嗰邊得我同我媽，全家都要build up過，去裝修、清所有嘢，唔識嘅，點樣去安一個鞋櫃，都要自己研究，因為冇人會幫到你啦，自己做。」結果林雅詩在情緒爆煲下，多次爆SEED留言：「可能我好容易情緒影響，加上我少少情緒病，所以一少少嘢或者某些嘢，我會覺得抖唔到氣，又唔知點樣去舒緩自己，咁咪喺media度講兩句，去抒發自己嘅情緒囉。出完 post可能啲人留言，我就會個感覺好似多咗人去關心自己，同埋係會諗到我仲有個仔要 take care，佢仲咁細啊咁樣，同埋媽咪喺度啊，即係佢喺英國一齊，有咩嘢可以盡量解決就解決咗去先啦。」

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林雅詩曾在直播上被前度硬闖並對罵

林雅詩回港後工作處處碰釘，幸好近期終於有曙光：「我相信而家香港嘅環境真係好差，娛樂更加唔使講添，之前好多內地嘅活動，而家都差咗好多同埋真係壓價，可能以前嘅一個show有咁嘅價錢，而家分分鐘斬咗一半再多啲添，基於我自己有個底線喺度，我唔想去過咗我自己嘅底線，所以有時寧願唔接。」林雅詩除了工作外，感情路上同樣屢遇挫折，早前曾在直播上被前度硬闖並對罵：「其實嗰次係為咗保我自己條命，我一路我都冇講，但實在我覺得太多人誤會啦，所以我覺得要少少澄清啦，佢係用好多嘢去威脅我，去講啲侮辱性嘅說話，所以我先要開直播嚟保住我自己，加上我啲情緒唔係咁好啦，驚佢唔知點樣令到我會去衝出去跳樓或者會搵嘢拮自己，所以我開呢個直播係咁嘅原因，跟住我講完嗰段之後，我報咗警㗎。」