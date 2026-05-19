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193郭嘉駿高調復工 獲甘比攜同咕𠱸手作探班兼化身人生導師 提議即場提寫下想做目標

影視圈
更新時間：18:45 2026-05-19 HKT
發佈時間：18:45 2026-05-19 HKT

ERROR成員郭嘉駿（193）年初疑因不滿澳門跨年倒數騷沒有Solo表演，事後在社交平台公開點名監製，疑因此舉惹怒公司高層。自此193便被公司「雪藏」。停工3個月後，193近日「復出」，現身尖沙咀一個戶外玻璃櫃內向大眾公開生活。

甘比做鈎織老師教學

繼早前Jackal@Dear Jane、Delta T來探班外，昨日193父母亦帶水果來探仔，而今日下午約3點50分陳凱韻（甘比）亦帶同一個鈎織了193的咕𠱸前來探班，甘比更化身鈎織老師，即場一對一教193鈎織，甘比更邊教邊與193傾偈。到4點正，193的玻璃櫃上廣告牌，由廣告轉換成「多謝您 陪我繼續等！193」。

193「經一事、長一智」

兩人由閒話家常到193講起家人，又傾193看的書籍，期間甘比提議193寫下想做的目標，他指這是好方法，因為自己經常忘記想做的事情，其後193又向甘比表示自己「經一事、長一智」，及發現冇嘢做也感開心，甘比即讚他大個仔，之後兩人又繼續傾人生道理。甘比逗留約50分鐘後離開，臨走前，她表示恭喜193由雪櫃出返嚟，193亦說很高興認識甘比，甘比離開後，193亦繼續鈎織未完成的作品。

陳安立帶籃球卡到訪

甘比離開後，陳安立亦帶了籃球卡來探望193，193笑指一直不敢玩卡，因感到很浪費時間，不過陳安立就以賺錢為由積極推他入坑，表示自己曾抽過一張價值4萬籃球卡。

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