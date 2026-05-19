五月天阿信爆「秘婚」助理表妹 傳200萬美金保單受益人寫「妻子」 香港開騷順道投保？

現年50歲的五月天主唱阿信，感情事向來低調，但近日社交平台Threads上瘋傳一份疑似阿信的巨額保險單，爆料指出他疑似「秘婚」，因保單受益人欄位填寫著跟隨他多年的助理「表妹」洪琬棋，且關係欄赫然標註為「妻子」。據網傳爆料內容指出，這份價值高達200萬美金（約1560萬港元）的保單是透過天王周杰倫引薦，於香港某人壽公司購買，簽約日更恰逢五月天在香港舉辦「回到那一天」演唱會的休息日。針對此秘婚傳言，阿信所屬的相信音樂第一時間出面滅火，嚴正澄清：「不實消息，謝謝關心。」

阿信曾有愛情長跑女友約10年前「換畫」

回顧阿信的過往情史，他唯一公開承認過的女友僅有從大學時期開始交往長達14年的「蛋蛋妹」。然而自2014年起，阿信便頻繁被拍到與助理「表妹」洪琬棋過從甚密，兩人擁有10多年的深厚交情。這些年來，他們不僅多次被目擊一起逛夜市夾公仔、逛百貨公司與超市，甚至被爆出同遊東京時在大街上親密搭肩；4年前阿信更曾被拍到甘願冒著違規拖吊的風險，在路邊苦候女方1小時接送。儘管過去曾有周刊報導兩人已同居兩年且團員皆知情，但經理人公司過去始終以「助理跟著老闆工作很正常」為由否認戀情。

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相信音樂否認阿信與「表妹」秘婚

儘管阿信與「表妹」於公於私形影不離的相處模式，早已是粉絲間高度關注的話題，但這次因高額保單外流而牽扯出的「秘婚」疑雲，依然在網路上引發熱烈討論。面對爆料者繪聲繪影的描述，雖然保險單的真實性仍讓外界存疑，但相信音樂第一時間的堅定否認，不少粉絲都選擇相信阿信未婚。

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