女神配對計劃2丨12位求愛面試勇者背景曝光 三棲教練關經翰年薪百萬成筍盤之最 A0科技才俊創AI女友談情

由「金牌媒人」林盛斌擔任主持的TVB真人騷戀綜《女神配對計劃2》載譽歸來，今季同樣有五位女神級藝人公開招募理想對象，五大女神分別是郭珮文（Juliana）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy）和何沛珈（Roxanne）。根據官方資料，截至昨日（18日）中午12時為止，暫時共收到接近500名求愛勇者報名，到了晚上，林盛斌（Bob）、「花生團團長」江美儀與及神梁敏巧等人在電視城進行直播海選面試。

海選率先安排12位求愛勇者面試

今次直播海選率先安排12位求愛勇者進行面試，共有4位力量型肌肉猛男、3位年賺過百萬筍盤、3位顏值爆錶型男，當中最令網民驚訝的，是在首季海選表現已經「九唔搭八」，連林盛斌都投降的「林敏驄2.0」王維燁透過視像成為首位面試者，王維燁的造型下了苦工，髮型明顯比之前再Set高一截、兼認真地獻唱《愛情陷阱》作為才藝表演。

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《女神2》面試的求愛勇者質素勝舊年

現場所見，參與《女神2》面試的求愛勇者質素勝舊年。在4位力量型肌肉猛男中，集健身、體操、網球教練於一身的關經翰，更同時擁有顏值、爆肌兼年賺過百萬，難怪被看高一線，有評審極速將關經翰「許配」給郭珮文，十分搞笑。除了關經翰外，還有31歲健身教練陳敬慈、29歲健身教練劉宏偉與及前香港先生侯建民。現年40歲的建民是2013年世界健身先生亞軍，曾與袁偉豪同屆參選《香港先生》，還與評審之一的林秀怡是同屆訓練班同學。侯建民曾任動作替身演員並於多個巴西柔術比賽中奪獎，骨骼精奇。因自學成為甜品專家的侯建民於北角開甜品店賣過100港元刨冰，雖然價錢高昂，但仍日賣過百碗，一年盈利過百萬港元！被指樣子酷似丁子高、月入約5萬的陳敬慈，不但大晒「震波功」，還找來評審江美儀示範「猛男怕醜按摩」，全程面紅之餘，還要講句嘢都食晒螺絲，獲網民大讚怕醜可愛。至於月入約3萬港元的劉宏偉，則抱起自稱重達200磅的林盛斌狂做深蹲面不改容，又型又Man，加上自命專一的他，私生活相當規律檢點，相當Pure。

「誠實豆沙包」劉梓堅被指似木村拓哉

在3大顏值男中，自稱一個月最多可賺十萬、花名「兔仔」兼甲組足球員的地產經紀劉梓堅，擁有一雙大眼兼亮白兔仔牙，其燦爛笑容被指撞樣木村拓哉、山道士、洪嘉豪、黎諾懿等，但江美儀則堅稱他似張繼聰。劉梓堅不但細數了踢甲組生涯、獎金、及赤裸裸愛情經歷，還自揭壞習慣是講粗口、食煙、飲酒，獲評審及網民大讚為人極誠實，甚至誠實到可愛程度連梁敏巧都大讚好善良、好真誠，與陳若思Amber份屬好姊妹的她，更直指劉梓堅是陳若思Amber會喜歡的類型。另一位顏值男是年僅19歲的乒乓球教練蔡楠，年紀輕輕已月入逾兩萬一個月，在海選中坦承很想入行，他曾出《愛‧回家之開心速遞》並參與無《唱錢》。蔡楠自知年紀少過5位女神一大截，遂使出兩大奇招吸引關注，特登著校服及增高鞋墊增強氣勢及獨特感，還自爆樂易玲是理想對象，成功突圍成焦點求愛勇者之一。

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「林敏驄2.0」王維燁依然答非所問

雖然今次亮相的求愛勇者只有12位，但卻爆點處處，闊別近一年的「林敏驄2.0」王維燁依然答非所問，江美儀問他「點解報名」，王維燁說：「報名只係玩吓咯」，林盛斌追問是「冇諗過入圍」，王維燁又說：「如果可以入圍更加好啦。」江美儀再問：「咁你有咩優點？」後，王維燁即爆笑回應：「其實自誇自擂我做唔到，我唔知自己有咩優點。」令全場拍爛手掌。王維燁今次再被追問收入，最初與上季一樣回答：「有多有少、多嘅時候多啲」，但經林盛斌一再追問，王維燁終鬆口：「幾皮（萬）咁咯。」王維燁直指有留意陳若思，大讚對方甜美、值得欣賞，但卻未能說出具體感受：「整體形象ok嘅、唔知點講，講唔到。」遊了一大輪花園後，林盛斌終忍不住：「我要講一句啫」，王維燁才說：「幾欣賞佢咯，佢早排《正義女神》個角色傻傻哋。」

健身教練關經翰擁兩層物業兼住中環半山

被網民譽為「筍盤之最」的36歲關經翰（Oswald）在新西蘭長大，現任健身教練兼模特兒，在美國大學畢業後回港曾任職逾十年投資銀行，近年轉做Freelance Coaching教健身、體操及網球，年薪約一百萬，另持有兩個物業單位、一個收租、一個自住，自住位置是中環半山，經濟條件豐厚，加上男人魅爆燈、身形健碩、爆肌兼線條分明，還是「入得廚房」，曾在家中天台一人招呼數十人食牛扒，梁敏巧忍不住追問關經翰：「條件咁好，點解單身咁耐？出面識唔到女仔？」關經翰說：「係易識嘅，但要發展關係Require Value同Plan要Align（一致）。」談到愛情觀，關經翰自稱「專一」兼坦承曾One Night Stand。關經翰的才藝表演-「爆肌湯瑪士迴旋」亦令人眼前一亮，他瘋狂轉完又轉後獲得全場評審一致掌聲及尖叫聲，江美儀更不斷大嗌「好加分」。

林盛斌險被陳竣謙「擊破板」碎片擊中

23歲跆拳道教練陳竣謙因身體過瘦成焦點，身高183cm的他、體重僅52kg，為了解決過瘦問題，連杜蟲藥都食過。年紀輕輕的陳竣謙月入已有兩萬左右，更已擁有跆拳道中心Franchise（加盟特許經營），問到何來這麼多錢，他笑言是「儲落的利是錢」，加上家人有車有樓，遭網民懷疑是富二代。不過陳竣謙的最大爆點，是他表演的跆拳道，皆因他找來了反應彈阿Bob幫手拎「擊破板」，未知是否用力過度，被擊破的木板全速四圍飛，結果其中一塊擊中阿Bob，嚇到他彈起兼「投訴」：「你明知中間會飛塊嘢出嚟，就唔好叫我喺呢個位度劈啦，老細！

34歲女林福明自稱依然是A0

自稱是4間科技公司創辦人、兼是大學講師的34歲林福明自稱依然是A0之餘，更試過遭遇「離奇」網騙。林福明自揭試過網上識女仔後出來Dating吃飯，結果不但自覺被騙埋了一張3千多元的賬單，還遭該名不肯提供任何聯絡方法的女網友拉去超市為對方埋了一張千多元的購物單。對於女網友能一口氣在超市買了千多元東西，一眾評審均嘖嘖稱奇，並紛紛感嘆：「你個樣太好呃！」年賺7位數、擁有自住物業兼超卓IT技能及知識的林福明，還自揭曾與自創的「AI女友」拍拖，可惜最終因對方太「人性化」選擇放棄。除了A0身份、林福明的造型亦成焦點。被指造型似老夫子的他，獲Bob即場改造型，結果一秒變「搞笑版劉在錫」，相當有可塑性，變裝後的林福明，更獲江美儀猛讚條件好。