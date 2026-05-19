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蔡少芬晒甜蜜合照賀張晉52歲生日 「撇甩仔女」冧爆表白：你是我的光

影視圈
更新時間：16:15 2026-05-19 HKT
發佈時間：16:15 2026-05-19 HKT

蔡少芬與老公張晉向來是圈中公認的模範夫妻，結婚多年依然恩愛如初，二人育有大女張楚兒、二女張信兒及細仔張樂兒，一家五口幸福美滿。今日(19日）是張晉的52歲生日，蔡少芬在社交網大晒多張甜蜜合照，並發表愛的宣言，字裡行間愛意滿瀉，閃爆一眾網友。

蔡少芬跟張晉玩黑色情侶裝

相中，見二人特意撇甩仔女，外出享受二人世界慶祝。兩公婆穿上黑色打扮的情侶裝，蔡少芬除攬實老公嘟嘴獻吻，更擺出多個鬼馬，甜蜜到爆燈，而壽星仔張晉則在生日蛋糕前打卡，笑容燦爛，精神狀態極佳，完全不似已經52歲。蔡少芬感恩老公陪伴24年，並冧爆寫道：「親愛的，陪你共渡24年的生日，我真的好感恩。你是我的光！是我的歡樂！所以，你要好好的照顧自己和我、兩個女兒、兒子！你快樂就是我們的快樂！生日快樂。」

網民大讚蔡少芬保養得宜

網民除留言大讚蔡少芬皮膚白滑，保養得宜，亦有不少人祝福壽星仔要身體健康：「幸福快樂、身體健康」，「健康常駐。」張晉去年在節目中自爆曾因突發心臟病，血管堵塞近80%而需緊急送院進行「通波仔」手術，情況一度危急，經歷生死一瞬，蔡少芬坦言更懂得珍惜與丈夫相處的每分每秒。

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