阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月

43歲阿Sa蔡卓妍在4月28日無預警下宣布與健身教練林俊賢Elvis結婚，《星島頭條》曾收到獨家消息，婚禮早前已經在泰國舉行，婚訊曝光後，好友們與及網民紛向兩人送上祝福，當然還有與阿Sa蔡卓妍合作多年、關係猶如家人的阿嬌鍾欣潼曾表示：「好開心喺生活中佢終於搵到一個最佳拍檔！」而且更送上價值超過54萬港元的「鑽石之王」Harry Winston（海瑞溫斯頓）的太陽花鑽石頸鍊，成作為結婚禮物。

微博瘋傳官宣不足一月的阿Sa蔡卓妍婚變

近日微博瘋傳官宣不足一月的阿Sa蔡卓妍婚變，而且更稱「曝蔡卓妍含淚控訴丈夫」，聲稱已删除婚訊動態，搬離愛巢，甚至回覆傳媒坦承「已分開一段日子，好聚好散」。《星島頭條》就事件向阿Sa蔡卓妍了解，經理人霍汶希（Mani）否認事件：「嗰啲報道都根本唔係事實，阿Sa同老公而家正在蜜月中。」傳聞又稱阿嬌鍾欣潼缺席Sa蔡卓妍的婚禮，霍汶希亦否認：「阿嬌梗係有出席。」

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阿Sa蔡卓妍閃婚閃離引來不少聲音

近日在微博瘋傳阿Sa蔡卓妍與健身教練老公林俊賢Elvis閃婚閃離，事件在網上引來不少聲音，有網民直言質疑消息的真偽：「這應該是假的吧。」、「我也不相信，這才結婚不到1個月啊。」、「應該是瞎編的 不可能這麼離譜。」、「這個事還是等當事人自己來證實，有可能只是謠言呢。」、「這爆料太不靠譜了。」、「這個新聞就很離譜，估計是假的。」與此同時，報道又稱阿嬌鍾欣潼缺席Sa蔡卓妍的婚禮，結果惹來外界對阿嬌鍾欣潼和Sa蔡卓妍的25年姐妹情誼，不過綜合多方信息顯示，阿嬌鍾欣潼缺席Sa蔡卓妍婚禮的主因是工作檔期衝突，兩人關係並未因此破裂。」翻查阿Sa蔡卓妍的社交平台，其上月發布的結婚喜訊及甜蜜婚照依然存在，根本沒有所謂的「刪除婚訊」。

霍汶希先後否認阿Sa婚變兼與阿嬌不和

阿嬌鍾欣潼和Sa蔡卓妍的經理人霍汶希向《星島頭條》先後否認阿Sa婚變兼與阿嬌不和，昨日（18日）是Twins成軍25年的大日子，霍汶希亦在微博貼上Twins的演出相並說：「今天是個特別又珍貴的日子，一轉眼，Twins@蔡卓妍 @鍾欣潼已經出道整整25年了。見過她們為了工作拼盡全力的模樣，見過她們彼此扶持互相溫暖的瞬間，也見證她們從懵懂少女，活成了獨立堅定、溫柔有力量的模樣。25周年快樂，我最愛的Twins，未來的路還很長，願你們永遠被愛包圍，繼續閃閃發光，我們依舊一起，奔赴未來精彩的每一年。」其後阿嬌鍾欣潼和Sa蔡卓妍在IG開live，期間有歌迷追問幾時舉行Side track演唱會，Twins表示好想好想，但明言不想在大場地搞，屬意5000人左右的場地舉行，形式像今年初的《TWINS 25周年1314新春限定粉絲見面會》。

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