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女神配對計劃2丨前《香港先生》侯建民、爆肌教練關經翰強勢參戰 19歲蔡楠越級挑戰點名狂迷「樂易玲」

影視圈
更新時間：23:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：23:00 2026-05-18 HKT

戀愛綜藝節目《女神配對計劃2》今晚（18日）安排主持人林盛斌（Bob）、「花生團」江美儀、梁敏巧與監製莫文浩等，面試首批10位「求愛勇者」。10位男士花招盡出，包括36歲劉梓堅自備道具波大晒球技，外型成江美儀與林盛斌心水，而36歲關經翰曾參與《我推的野男Live》，現場大騷爆肌以及柔軟身段，贏得梁敏巧的第一印象。

江美儀挑選對象不考慮年齡

至於19歲蔡楠曾參與《唱錢》，穿道具校服到場的他，稱心水女神是樂易玲；34歲林福明在林盛斌追問下，自揭擁有4間公司，年收入7位數字的中位數。而40歲侯建民亦以高抬腿動作展現身手，原來他曾參與袁偉豪同屆的《香港先生》，賽後曾在TVB擔任副動作指導數年。

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林盛斌與江美儀受訪，對於10位男士第一印象不錯，稱有外型和身高，最重要是大膽和大方，林盛斌笑言：「條件不錯，7位數中游，只是外表比較敦厚些。」二人更稱可以為男士們擔任形象顧問。至於參加者年紀小至19歲，江美儀笑言不敢加入戰團，沒想到他開口便表示欣賞樂易玲，江美儀指自己挑選對象不考慮年齡，最重要是大家想法同步。

林盛斌揀女婿承認女兒多朋友

林盛斌與江美儀表示抱揀女婿心情參與，會重視男士們的長遠目標。問林盛斌是否也快將揀女婿？他笑言未，但女兒們的確有很多朋友，又笑言自己初遇太太時都20年前，自己也只是做電台、沒積蓄，幸得到太太家人信賴。

至於第二輯可有出動自己的名單？林盛斌笑言也有邀請，但沒上節目就是比較怕醜一些：「始終出鏡不是個個都得，所以願意到場的我都欣賞，因為的確有想找伴侶的心。」江美儀也要林盛斌介紹對象，他笑言可以：「不過2026等我處理好陳庭欣先，2027再到你。」江美儀則笑說：「我年紀大，可否幫我先，否則我怕拎樂悠咭才到我。」

梁敏巧感情狀態「開放中」

至於《女神配對計劃》上季配對成功的梁敏巧，被指與暖男律師Matt「煲無米粥」，林盛斌表示最重要是梁敏巧願意給過機會男士，即使成功配對也不代表成功達陣，呼籲Matt及上季未追到女神的男士捲土重來。

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梁敏巧上季與暖男律師Matt在節目配對成功，但經過九個月了解，二人未再進一步，梁敏巧更新感情狀態稱「開放中」，Matt也回應二人關係是朋友，梁敏巧因而被指「煲無米粥」和「收兵」。問到粥煲得如何？梁敏巧無奈表示：「我們有保持交流和了解，大家都很坦誠，但身為藝人對不是行內的對象都會有考慮因素，有些大家嘗試過但妥協不到，對未來又有些分歧，經過深入溝通，大家都是保持友好關係做好朋友。」

梁敏巧否認收兵稱雙方太理智

梁敏巧大讚Matt成熟理智，可以舒服地相處，但因為大家都太理智，在工作上和細節上，雖然彼此支持但也有接受不到的事，是有口難言：「大家太理智，所以先會了解咁耐，依然煲唔成事。（網民指你收兵？）不是收兵，之前束花不是Matt送，大家見到Matt又見到花，其實花是粉絲送，當時見到Matt我都驚訝，因為我們溝通過，不是會送花的關係。（Matt被指做兵會不開心嗎？）他反而驚我不開心，他很有風度。」問到Matt有說來參加第二季？梁敏巧表示：「他說不會參加，現在事業為重。」

談到擔任花生團，會否也想做「神秘女神」參與配對？梁敏巧嘆：「唔搞咁多，用了咁長時間咁多精力煲粥，都好攰、休息一下先。」問對第二季女神誰最有信心？梁敏巧表示不擔心陳若思找不到對象，反而擔心她太多男士而選擇困難。

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《女神配對計劃2》首批10位面試「求愛勇者」名單如下：

No.  名稱 年齡 職業
399 陳敬慈 31歲 健身教練
330 劉梓堅 36歲 地產經紀
473 關經翰 36歲 健身教練、體操教練、網球教練、模特兒
174 蔡楠 19歲 乒乓球教練
309 林建豐 32歲 碩士研究生
341 劉宏偉 29歲 健身教練
287 林福明 34歲 科技公司創辦人、大學講師
72 陳竣謙 23歲 跆拳道教練
256 區溢銘 30歲 咖啡師
429 侯建民 40歲 甜品店老闆

 

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