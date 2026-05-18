女神配對計劃2丨前港男侯建民、爆肌教練關經翰強勢參戰 19歲蔡楠越級挑戰點名「樂易玲」

戀愛綜藝節目《女神配對計劃2》今晚（18日）安排主持人林盛斌（Bob）、「花生團」江美儀、梁敏巧與監製莫文浩等，面試首批10位「求愛勇者」。10位男士花招盡出，包括36歲劉梓堅自備道具波大晒球技，外型成江美儀與林盛斌心水，而36歲關經翰曾參與《我推的野男Live》，現場大騷爆肌以及柔軟身段，贏得梁敏巧的第一印象。

江美儀挑選對象不考慮年齡

至於19歲蔡楠曾參與《唱錢》，穿道具校服到場的他，稱心水女神是樂易玲；34歲林福明在林盛斌追問下，自揭擁有4間公司，年收入7位數字的中位數。而40歲侯建民亦以高抬腿動作展現身手，原來他曾參與袁偉豪同屆的《香港先生》，賽後曾在TVB擔任副動作指導數年。

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林盛斌與江美儀受訪，對於10位男士第一印象不錯，稱有外型和身高，最重要是大膽和大方，林盛斌笑言：「條件不錯，7位數中游，只是外表比較敦厚些。」二人更稱可以為男士們擔任形象顧問。至於參加者年紀小至19歲，江美儀笑言不敢加入戰團，沒想到他開口便表示欣賞樂易玲，江美儀指自己挑選對象不考慮年齡，最重要是大家想法同步。

林盛斌揀女婿承認女兒多朋友

林盛斌與江美儀表示抱揀女婿心情參與，會重視男士們的長遠目標。問林盛斌是否也快將揀女婿？他笑言未，但女兒們的確有很多朋友，又笑言自己初遇太太時都20年前，自己也只是做電台、沒積蓄，幸得到太太家人信賴。

至於第二輯可有出動自己的名單？林盛斌笑言也有邀請，但沒上節目就是比較怕醜一些：「始終出鏡不是個個都得，所以願意到場的我都欣賞，因為的確有想找伴侶的心。」江美儀也要林盛斌介紹對象，他笑言可以：「不過2026等我處理好陳庭欣先，2027再到你。」江美儀則笑說：「我年紀大，可否幫我先，否則我怕拎樂悠咭才到我。」

梁敏巧感情狀態「開放中」

至於《女神配對計劃》上季配對成功的梁敏巧，被指與暖男律師Matt「煲無米粥」，林盛斌表示最重要是梁敏巧願意給過機會男士，即使成功配對也不代表成功達陣，呼籲Matt及上季未追到女神的男士捲土重來。

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梁敏巧上季與暖男律師Matt在節目配對成功，但經過九個月了解，二人未再進一步，梁敏巧更新感情狀態稱「開放中」，Matt也回應二人關係是朋友，梁敏巧因而被指「煲無米粥」和「收兵」。問到粥煲得如何？梁敏巧無奈表示：「我們有保持交流和了解，大家都很坦誠，但身為藝人對不是行內的對象都會有考慮因素，有些大家嘗試過但妥協不到，對未來又有些分歧，經過深入溝通，大家都是保持友好關係做好朋友。」

梁敏巧否認收兵稱雙方太理智

梁敏巧大讚Matt成熟理智，可以舒服地相處，但因為大家都太理智，在工作上和細節上，雖然彼此支持但也有接受不到的事，是有口難言：「大家太理智，所以先會了解咁耐，依然煲唔成事。（網民指你收兵？）不是收兵，之前束花不是Matt送，大家見到Matt又見到花，其實花是粉絲送，當時見到Matt我都驚訝，因為我們溝通過，不是會送花的關係。（Matt被指做兵會不開心嗎？）他反而驚我不開心，他很有風度。」問到Matt有說來參加第二季？梁敏巧表示：「他說不會參加，現在事業為重。」

談到擔任花生團，會否也想做「神秘女神」參與配對？梁敏巧嘆：「唔搞咁多，用了咁長時間咁多精力煲粥，都好攰、休息一下先。」問對第二季女神誰最有信心？梁敏巧表示不擔心陳若思找不到對象，反而擔心她太多男士而選擇困難。

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《女神配對計劃2》首批10位面試「求愛勇者」名單如下：