MC張天賦再戰紅館 操肌嗌苦 靠打機減壓 由極速成人禮到真正享受舞台｜名人雜誌

29歲的張天賦（MC）2019年參加《全民造星II》入行，短短數年已名成利就，星途猶如坐上火箭。2023年才剛完成首次紅館四面台個唱，相隔三年後，MC再宣布7月重踏紅館舞台，舉行《E=MC² 演唱會2026》。今次演唱會以「MC」還是「Emz」雙重人格做主題，他將在台上展現兩種不同曲風和表演風格，帶出一個全新的自己。第二次開紅館騷的MC坦言心態比上次輕鬆不少，但準備功夫反而更多，由提早兩、三個月排舞、操肌、跟營養師餐單飲食，到擔心聲帶能否頂住連續五場演出，MC逐一分享籌備過程的苦與樂，以及他對今次演唱會的期待。文：娛樂組 圖：朱偉彥

MC出道至今短短數年，星途猶如坐火箭，極速挑戰第二次紅館騷。

演唱會名稱「E=MC²」看似物理公式的名字，其實是個巧妙的「食字」遊戲，MC解釋：「其實海報上面，『2』字會變成『Z』，原因是想帶出兩個角色。一個就是MC本身的角色，另一個就是『Emz』。其實都是我，但是玩一些另類的曲風，或以第二種形態的表演。」他笑言最初只是「想食一下字」，在考慮有何名字能承載這兩個「我」的時候，這個公式恰好浮現腦海。

展現多面向 預告有新作

談到2023年的首個紅館騷是一場高壓測試，即將迎來第二次的MC，心情淡定了不少：「第一次我是很緊張，加上當時入行經驗尚淺，覺得所有東西都還沒成熟。這次第二次，我就知道將有甚麼難題會出現。」他坦言心態上是輕鬆了，但準備功夫反而倍增，並透露演唱會前不僅會推出新歌，亦正在籌備全新唱片，屆時紅館舞台上將會首次演唱大量新歌。

至於今次演唱會要在舞台上清晰呈現雙重人格，MC對曲風和細節掌控都充滿信心：「無論是主題、背景或曲風，都會有很大分別，觀眾是能分辨的，即使混淆了也不緊要，都是MC！」至於這份劃分是否源於想擺脫「情歌王子」的標籤？MC認真思考後表示：「一個人可以有多種不同性格，可以有很多不同的面向。MC與Emz只是其中兩面，可能遲些會有再多一個面向，下次可能就叫做『三角戀』。」MC並不認為是刻意推動非主流歌曲，而是為自己提供更多選擇，去做一些平時不會做的事。

歌曲講原味 嘉賓求新鮮

關於演唱會內容，MC直言好多歌的前奏和旋律早已深入人心，為免破壞原汁原味，他與團隊決定盡量保留歌曲原本的狀態，不會有太多顛覆性改編。但在嘉賓環節他則力求新鮮感，目標是邀請那些平時少有機會在現場唱Live的歌手合作。

「戴定頭盔」盡量騷肌

「台上三分鐘，台下十年功」，經過首次紅館演出的歷練後，MC今次將籌備時間大幅提前，他透露：「平時可能是演唱會前一個月才排舞，這次早了兩至三個月就開始。」除了希望讓舞蹈動作融入身體記憶外，亦因為要應付連續五場的龐大體力消耗，並視練舞為鍛鍊體能的好時機，所以順勢提早開練。

身材管理方面，MC亦面臨一場苦戰。從四月起，他便找來營養師訂造餐單，配合每周健身三至四天，每次約1.5小時，雖然體重到今只下降了四、五磅，但脂肪與肌肉比例已有改善。對於屆時會否騷肌，他更「戴定頭盔」笑言：「盡有可能，希望有！」MC 又透露操肌過程充滿掙扎：「每一次去做運動，我都有100個理由俾自己唔去；到咗之後，仍然有100個理由想早走，真係好辛苦！」然而看到成果卻成了動力，他更形容：「現在習慣了做運動，一旦教練沒空便渾身不自在。」當然，他自爆也沒有放棄打機這個最大嗜好，因為在刻苦訓練中，打機正是他用來平衡身心的良方。

MC親解演唱會名稱《E=MC²》的意義，是以雙重人格做主題。

2023年MC首次踏足紅館，演出大獲好評。

MC坦言2023年紅館騷，緊張多過享受。

最擔心聲帶狀態

原來MC今次開騷最大的挑戰，並非舞蹈或體能，而是保養聲帶，他坦言這是整個演唱會最擔心的一環，「我由出道到現在，真的沒有試過連續五天都要唱歌，加埋綵排可能要唱六、七天，對於我聲帶的狀態要求是非常之高。」他承認自己並非特別「錫聲」的人，平時照喝冷飲、捱夜，加上歌單難度高，坦言：「我一直都有跟老師學唱歌，但以我的經驗來說，到現在這一刻，都沒有信心真的可以唱到五天，這個是最大的挑戰，其實我真的非常擔心。」

MC多年來獲獎無數，樂壇成績單一直都好驕人。

2019年MC（右一）參加《全民造星II》入行，轉眼間已創出一片天。

期待踏上更大舞台

談及演出場地，MC坦言紅館有着傳統魔力，但對啟德等更大舞台也抱有憧憬，「可能等我紅館成熟了之後，再想一下其他更大的舞台。」他稱第一次紅館騷如「急速的成人禮」，出道兩年左右就要面對四面台的巨大壓力；來到今次，自己才真正去享受舞台。MC又透露，每年都會預留一個月份放假休息，他計劃在演唱會後或爭取假期，和媽媽去旅行，徹底充電。最後MC由衷感激歌迷支持，並希望大家努力搶票，入場支持他這場充滿誠意的蛻變之作。

MC早前與Edan、鄧麗欣及陳健安齊為CHILL CLUB頒獎禮打頭陣演出。

MC與同門的康堤及Gareth.T攜手舉行拉闊音樂會，三人是非常出色的新一代歌手。

除了開騷外，MC更多次獲馬會邀請演出，早前剛為打吡大賽任開幕表演嘉賓。