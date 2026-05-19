喬寶寶回港搵食歎被AI廣告搶飯碗 收入暴跌八成丨獨家

近年移居蘇格蘭的喬寶寶，趁自己「行得走得」兼仲有知名度，最近回港接job，順道跟老友聚舊慶生。他慨歎市道轉差，加上廣告客戶轉用AI生成技術，令他的收入比以往暴跌八成：「好彩僅僅可以Cover到飛機票、住宿，咪當悶得滯，返嚟見下班朋友囉。」雖然搵食艱難，但他仍積極參與電影選角，更透露導演有意邀請羅家英、汪明荃合作，推廣粵劇文化。採訪：方騫平 場地：咖喱葉

56歲的喬寶寶長居英國，除了湊孫，主要為了照顧年邁的媽媽：「𠵱家媽媽長期都喺張床度，好似BB咁成日瞓，我哋照顧佢飲食、處理大小二便、同佢轉身及按摩，因為印度人好少放老人家去老人院。」今次回港，其中一個任務是為電影《我的印度男友》導演Sri Kishore的新片進行選角。導演支持粵劇文化，想拍攝一齣以香港粵劇為題材的電影，講述一位70歲老倌耗盡老本照顧病危太太，因而放棄粵劇夢，後來獲朋友相助圓夢。導演最想找羅家英幫手，但因預算有限，怕家英哥酬勞太貴：「希望佢肯支持粵劇呢個文化遺產，加埋汪明荃，兩公婆做就very good啦。」喬寶寶則會客串飾演主角的朋友，更會搞笑地加入印度粵劇元素。

喬寶寶求生存空間

喬寶寶直言，目前經濟環境差，工作量大減八成：「你諗吓，啲廣告都畀AI代替咗，只係畀兩張相已經可以搞掂，當然同親身上陣比較收入得返兩三成。」他語帶無奈說：「長遠嚟講𠵱家係AI嘅世界，自己唯有搵啲新出路，學習同AI接軌，多做啲跟AI相關的工作。」雖然搵少大截，但他仍樂觀面對，趁回港之際相約好友敘舊慶生。