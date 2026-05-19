菲律賓人質事件搬上銀幕 倖存者自願當顧問 易小玲望透過自身經歷鼓勵逆境自強丨獨家

2010年馬尼拉香港旅行團挾持事件，事隔近16年，改編自倖存者易小玲經歷的電影《走出人質事件》將於6月初上映，由出爐影后廖子妤主演，扮演記者。未上畫已掀激烈爭議，有人斥「二次傷害」。導演梁鴻華與出品人范統親述開拍初心非消費不幸事件，而是傳遞「面對創傷、重新站起來」的正面訊息。易小玲亦直認睇完勾起往事，但力撐：「覺得人生幾多意外係唔知㗎，呢個世界有愛係最大嘅，超過一切。」 採訪：方騫平 攝影：譚志光 場地：HENRY PUB

梁鴻華導演解釋開拍原因：「我自己喺一個慈善機構中認識咗易小玲個大仔，從而知道成件事嘅過程，我就覺得好想將易小姐嘅故事拍出嚟，因為佢好勇敢。尤其一個失婚女人帶住兒子由內地來港謀生仍堅持落去，仲要遇到一次咁嚴重嘅意外，期間帶住個仔一路長大，經歷咗33次手術。」面對網民斥責「二次傷害」，梁導堅持：「每個人睇法唔同，佢哋有佢哋嘅選擇，唔睇都得，但我哋完全唔係諗住『傷口灑鹽』。」他舉例「南京大屠殺」、「911恐怖襲擊」都不能磨滅：「如果咁樣好多真人真事都唔使拍？好似易小玲咁，你都要重生，唔可以永遠匿埋，我哋唔會再將仇恨加重，講到開完槍就停。後面部份係講佢點樣堅強、點樣重新做人。」

出品人想帶堅強訊息

投資出品人范統透露集資了過千萬，拍攝期間遇到疫情波折重重，他補充為何要拍：「呢個唔係天災，係人禍，當地政府做得非常差，要探討事件後嘅餘波與人性反思。我想帶俾香港人一個訊息，就算今時今日有好多悲痛，你都可以堅強，可以重新嚟過。」

獲死者家屬支持

問到拍前可有知會生還者及死者家屬？梁導透露謝廷俊哥哥生前曾同佢傾過好多次：「佢嘅態度係主動、積極，覺得好需要拍呢樣嘢，因為創傷需要面對，唔應該選擇逃避。易小玲係主角，佢願意企出嚟話俾大家聽如何面對創傷，我哋跟佢嘅意願去完成呢個故事，其他嘅改晒性別、家庭背景及名稱。」身為當事人的易小玲力挺電影：「呢套戲雖然好多人覺得好負面，其實正面嘅嘢都好多。你睇完套戲，會覺得好多家庭嘅愛、老夫老妻嘅愛、朋友嘅愛，呢個世界有愛係最大嘅，超過一切，可以治癒好多傷口。好記得喺旅遊巴上派飯時，鄰座李生、李太一句話點醒我『阿女食飽啲，死都要食飽啲』，我先至肯食少少，否則冇精力捱過。」

易小玲冇怨恨槍手

時隔16年，她對槍手再冇怨恨：「個槍手都有佢嘅無奈及難處，佢都係因為有冤無路訴。」她回憶最難承受的是一次次手術失敗：「第一次攞我嘅皮同肉，做完面部全發紫，醫生話手術失敗；第二次做另一邊嘅骨，又失敗，傷口變紫……試過有小朋友同媽咪講『姨姨好得人驚，好臭呀』中槍前一刻仲畀人讚係靚女，真係接受唔到。當時爸爸同我講『如果你覺得香港生存唔到，跟我返鄉下，冇人笑你。』不過為咗喺香港嘅兩個仔，我冇可能放低佢哋。後來返教會，有教友支持，慢慢走出傷痛。」她最後獲菲律賓華僑捐出一筆善款做整容：「受傷害後冇再去菲律賓，唔想再踏足。過咗咁多年，今時今日仲坐喺度係好好彩，要珍惜眼前人。」單身的她在街市賣菜養家：「自從返咗教會後就切斷咗段三角關係，近年都有拍過下拖嘅，搵唔搵到另一半好講緣份。」

