黎耀祥宣傳劇集突跳《魔音女團》手勢舞 忘我「反白眼」喜感爆棚網民讚扮羅文真係一絕

全新靈異懸疑劇《香港探秘地圖》於今晚（18日）首播，日前主演的黎耀祥聯同龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯等出席宣傳活動時，黎耀祥接受《東張西望》訪問，突然大跳《魔音女團》的「手勢舞」，更跳到忘我「反白眼」，掀起網絡熱話。

黎耀祥拋開視帝包袱

黎耀祥在《香港探秘地圖》活動上接受《東張西望》訪問，提到角色的作法手勢，不知黎耀祥是否心情大靚，突然「魔音女團」上身，極度投入地揮動一雙蘭花手，大跳魔性手勢舞。最爆笑的是，黎耀祥不但動作跟足，連面部表情也「交足戲」，忘我地「反晒白眼」，極具層次感的面部表情喜感十足。

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黎耀祥自我放飛的爆笑片段，喚醒不少網民的集體回憶。黎耀祥除演技精湛外，更是公認的「扮嘢王」，早年曾在多部劇集及綜藝節目中，展現神入化的模仿功力，當中以模仿已故羅文最為經典。黎耀祥無論是妖嬈的神態、獨特的唱腔，還是標誌性的台風，都模仿得維妙維肖，至今仍為人津津樂道。

黎耀祥經典「扮嘢王」再現

不少網民睇完黎耀祥的訪問後，反應熱烈討論：「估唔到視帝都咁貼地跳手勢舞」、「跳到反白眼嗰下真係笑到我肚痛，完全係成隻舞嘅靈魂所在」、「其實黎耀祥拍喜劇好好笑」、「呢一刻我直頭見到豬八戒」等、「依個咪就係我哋想睇嘅黎耀祥囉」、「叫你模仿，唔係叫你超越」、「以前佢扮羅文真係一絕」、「想再睇佢扮羅文」等。

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