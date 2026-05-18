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張寶兒產後未夠半年極速修身有返線條美：盆骨收緊了7厘米 第三胎隨緣交丈夫教養

影視圈
更新時間：18:21 2026-05-18 HKT
發佈時間：18:21 2026-05-18 HKT

張寶兒今日為產後體態修復療程拍攝廣告，作為兩孩之母誕下幼子未夠半年已迅速回復優美體態，受訪時表示至今已接受逾四個月療程，自言體態變化相比首胎影響更明顯更需要關注：「恃住第一胎冇乜問題，但始終身體消耗兩次，要多努力復康。」張寶兒認為肚腩部位線條最難修復，相信一眾人母均會認同：「產後盆骨變到好闊，到而家收緊咗7厘米，肚腩就要繼續努力。」但表示未刻意對比自己最纖瘦階段身型，自覺尚未完全復元，但丈夫袁偉豪則未敢提出異議：「佢都會叫我努力，鼓勵我做運動。」

張寶兒生第三胎看緣份

張寶兒產後成功修身，曾對外表示未封肚的她覺得若要迎接第三胎需要付出三倍努力：「暫時搞掂呢兩個先，要花時間心機，因為兩個性格、面對情況都唔同。」誕下幼子後頓覺不能複製養育模式需要重新學習。至於袁偉豪曾公開分享「恨生女」意願，張寶兒笑指知道丈夫心意，但一切要視乎緣份，並交由丈夫負責教養，袁偉豪隨兒子漸長亦越加愛錫，不時兩父子一同運動與游泳。張寶兒透露目前兩子正處於磨合階段，希望能夠獨自霸佔父母，但一直相處甚歡：「冇打架，佢哋好錫對方，但每對兄弟姊妹都要時間適應。」兩子在互相尊重、各有空間下成長，亦曾分享不少甜蜜時刻：「細佬口水滴晒落玩具，畀張紙巾叫佢抹，佢唔係抹自己啲玩具，係抹細佬個嘴！」
 

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