香港探秘地圖劇情懶人包｜1-5集劇透大綱/演員陣容/人物介紹 黎耀祥龔嘉欣拆解7大都市傳說

TVB全新靈異輕喜劇《香港探秘地圖》於5月18日（周一）強勢登陸翡翠台！由《靈戲逼人》金牌監製王偉仁操刀，本劇最大看點是「視帝」黎耀祥與「視后」龔嘉欣這對夢幻組合再度交鋒。劇集以香港最為人熟知的「7大都市傳說」為藍本，勢必掀起全港追劇熱潮與靈異話題。《星島頭條》為大家持續更新《香港探秘地圖》的完整懶人包，包括詳細劇情大綱、角色人物介紹，以及第一至五集的分集劇情預告，助你緊貼最新劇透！

《香港探秘地圖》劇情大綱

《香港探秘地圖》演員陣容

《香港探秘地圖》必看賣點

《香港探秘地圖》第1集-第5集劇情

故事以都市傳說與網絡生態為背景，講述玄學家「莊一臣」黎耀祥創立網上頻道，並藉年輕女子「王秀儀」倪嘉雯被指遇鬼昏迷之事，提升聲望。「莊一臣」黎耀祥同時招攬打假網紅「畢萍」龔嘉欣、攝影師「高文彬」丁子朗與「王秀儀」倪嘉雯組成探秘團隊，深入查訪連串古怪詭異的人和事！「畢萍」龔嘉欣不齒「莊一臣」黎耀祥利用怪力亂神炒作，宣揚迷信，要藉工作共事撕破其假面具，與「莊一臣」黎耀祥鬥氣鬥智鬥力，卻逐漸理解他隱藏的另一面。另邊廂，「莊一臣」黎耀祥向富豪「金夫人」楊玉梅自薦，可助其尋回離奇失蹤的兒子。「金夫人」深信的風水師「龍貴」袁文傑尋人多時但無所獲，「金夫人」楊玉梅心生疑慮，最終決定向「莊一臣」黎耀祥求助。

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《香港探秘地圖》大玩神秘懸疑風，以7大香港都市傳說為藍本，帶觀眾穿梭於既靈異又充滿人情味的奇幻單元故事之中。不過，講到全劇最大賣點，絕對是視帝黎耀祥與視后龔嘉欣這個神級組合強勢回歸！龔嘉欣與黎耀祥2020年在劇集《殺手》中有多場埋身肉搏精彩對打，當年黎耀祥更公開點名大讚龔嘉欣的動作表現「冇得頂」！相隔6年，兩位好戲之人終於再度合體。雖然今次在《香港探秘地圖》中不需要再動刀動槍，但兩人的「埋身肉搏」卻升級到另一個層次，皆因他們將會化身一碰頭就火星撞地球的「鬥氣冤家」！兩人爭辯不休、唇槍舌劍的場口，勢必成為全劇最搞笑又最引人入勝的亮點！除了視帝視后的鬥氣日常，縱橫影視圈40年的黎耀祥，演活過無數經典小人物，由《人在邊緣》的「曱甴」、《西遊記》的多情「豬八戒」、《射鵰英雄傳》的「老頑童周伯通」，到電影《生化壽屍》的「駒哥」，每一個市井角色都為人津津樂道。今次黎耀祥相隔近十年終於「重出江湖」，再次展現他的搞笑看家本領！他將飾演集無賴、市井、輕佻與小聰明於一身的「風水大師」莊一臣，今次角色設定絕對會令人驚喜！

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《香港探秘地圖》第一集

玄學家「莊一臣」黎耀祥開設網上頻道《探秘地圖》，並在節目中大肆渲染年輕女子「王秀儀」倪嘉雯於公園內離奇昏迷之事，更號召善心人到醫院集氣，以喚醒「王秀儀」倪嘉雯。打假網紅「畢萍」龔嘉欣不值「莊一臣」黎耀祥宣揚怪力亂神，以打假為目標前往拍片，想不到竟親身見證「莊一臣」黎耀祥令「王秀儀」倪嘉雯蘇醒。「莊一臣」黎耀祥為《探秘地圖》舉辦招聘會，「畢萍」龔嘉欣為揭穿「莊一臣」黎耀祥的真面目，拉上好友「高文彬」丁子朗一起參加，但「高文彬」丁子朗在過程中竟被「莊一臣」黎耀祥折服。「莊一臣」黎耀祥看中「畢萍」龔嘉欣打假網紅的身分，提出合作。「畢萍」龔嘉欣決意打假，遂答應與「高文彬」丁子朗一起受聘。

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《香港探秘地圖》第二集

「畢萍」龔嘉欣、「高文彬」丁子朗首天到「莊一臣」黎耀祥的公司上班，發現「王秀儀」倪嘉雯亦被聘請，三人成為同事。「莊一臣」黎耀祥帶領三人到鵝頸橋拍攝打小人，發現一位「盲婆」十分靈驗。「畢萍」龔嘉欣為試驗盲婆可會真有靈力，要求盲婆向自己打小人詛咒；「高文彬」丁子朗擔心「畢萍」龔嘉欣安危，遂自薦代替「畢萍」龔嘉欣。「高文彬」丁子朗自此厄運連連，認定是盲婆的詛咒靈驗。「畢萍」龔嘉欣相信科學，不信怪力亂神，認為「高文彬」丁子朗倒楣是人為，甚或是「莊一臣」黎耀祥與盲婆串通造假，「畢萍」龔嘉欣幾經調查，有所發現。

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《香港探秘地圖》第三集

大學校園發生詭異事件，滿身傷痕的醫科生「韓國豪」在醫學大樓向清潔工求救，稱被一名身穿民初服裝的神秘女子襲擊。清潔工將此事向《探秘地圖》報料，「畢萍」龔嘉欣、「高文彬」丁子朗、「王秀儀」倪嘉雯嘗試查明真相，發現大學十五年前亦曾發生類似事件。幾名學生聲稱遇上身穿民初服裝的神秘女子，同日更有一名女學生意外身亡；當時其中一名學生，是現時的大學教務主任「嚴正」。「畢萍」龔嘉欣探問下，「嚴正」似對十五年前的詭異事件有所隱瞞。同時，「王秀儀」倪嘉雯於調查其間與「韓國豪」互生好感。

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《香港探秘地圖》第四集

「畢萍」龔嘉欣等人查出了「嚴正」極力隱藏的真相，知悉神秘民初女鬼傳說，在大學校園流傳的來龍去脈。眾人接着重點調查「韓國豪」神秘遇襲一事，「畢萍」龔嘉欣、「高文彬」丁子朗終得悉當時「韓國豪」受傷向清潔工求助的緣由。此時，「王秀儀」倪嘉雯與「韓國豪」正在約會，「畢萍」龔嘉欣等人「王秀儀」倪嘉雯會出狀況，趕忙前往約會現場。

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《香港探秘地圖》第五集

金氏二房遺孀「金夫人」楊玉梅與大房長子「金俊熙」，因金叵羅大廈業權問題鬧上法庭。此時，大廈已沒人居住的單位，竟傳出詭異女聲鬧鬼。「畢萍」龔嘉欣查出該單位業主是大房孻女「金智賢」，「金智賢」曾透露會到外地結婚，此後再沒回來。「金夫人」楊玉梅認出詭異女聲是「金智賢」的聲音。「金俊熙」向外界宣佈，收到「金智賢」的親筆信，指死後會將遺產給予異父異母的哥哥「金俊熙」。「畢萍」龔嘉欣查出詭異女聲來源，並得悉一泰文名字。此時，「莊一臣」黎耀祥受「金俊熙」所託舉行招魂儀式，從扶乩問卜，竟得出相同的泰文名字。

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第一至五集精彩畫面：

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