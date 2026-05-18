《愛回家》譚永浩離巢TVB 參加《中4》人氣升 曾妒忌何廣沛 自爆聽冷語「新秀冠軍點解做主持」

曾經以蒙面身分「鹿七伯」參加《中年好聲音4》的譚永浩（Jarry）在70強止步無緣晉級，昨天（17日）突然在社交平台宣布離開無綫並表示這個決定已掙扎兩個多月：「New Chapter！

各位同事，我走喇。呢個決定，我掙扎咗兩個幾月。真係好唔捨得。不過要成長，就要學會獨立，係時候要撇一撇，出去闖。」

譚永浩入行13年星途平平

入行13年的譚永浩星途平平，2004年已拍過劇集《赤沙印記@四葉草2》，到了2010年參加《英皇新秀歌唱大賽》並奪得「金咪大獎」和「最受歡迎網上人氣獎」兩項殊榮，但依然無助星途，後來入讀TVB第26期藝員訓練班。

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譚永浩學會獨立係時候要撇一撇

譚永浩在IG貼上一段記錄了入行多年的影片並說：「New Chapter！各位同事，我走喇。呢個決定，我掙扎咗兩個幾月。真係好唔捨得。不過要成長，就要學會獨立係時候要撇一撇，出去闖。感恩喺大環境轉變之前嘅嗰十年，能夠加入TVB。從《獎門人》嘅「獎品先生」，到節目常規主持；從一出場就被斬死嘅士兵，到劇集主要角色；仲有機會企喺大騷上唱歌跳舞，甚至唱劇集插曲。多謝呢度帶畀我嘅一切，每一步，都係我嘅足印。我會帶住喺度我會帶住喺度學識嘅技能、心態、經驗，出海尋找自己嘅光。媽媽永遠都係媽媽，屋企永遠都係屋企。」譚永浩續說：「感激旦哥、樂小姐、珍姐、Sandy姐、Herman，多謝你哋。最後，衷心多謝劇組同節目組每一位起用過我嘅監製、導演、PA、AA、編審、編劇。多謝你哋令譚永浩能夠喺唔同嘅地方吸收經驗，我真係好感受到大家對製作嘅用心，同埋嗰份難得嘅人情味。眨吓眼，13年。我會記住每一張臉。我哋江湖再見。」

譚永浩與杜小喬因合作成為情侶

譚永浩曾在《愛‧回家之開心速遞》劇中飾演「Ivan」鄧永健的堂細佬「陳立拾」，是一名隱蔽中年，依賴「Ivan」女友「May」趙希洛照顧，成為後來「May」與「Ivan」分手的導火綫之一。譚永浩現時除了是演員，亦是一名歌唱老師，也有接演舞台劇，他曾演出長壽舞台劇《我們的青春日誌》，更因《我們》與同劇演員兼網紅杜小喬擦出愛火成為情侶。譚永浩的妹妹譚芷澄是香港輪滑代表隊運動員，曾多次於全國速度輪滑錦標賽攻入三甲。近期除了為節目《聲秀》節目擔任歌唱老師外，亦曾參加《中年好聲音4》，當日被淘汰在台上分享感受時，譚永浩坦言星途並不如外界想像中順利，更自揭一段令他非常難堪的往事：「記得有次拍拍吓節目，有同事問『咦！你《新秀》冠軍呀？點解喺度主持節目嘅？』我冇嘢反駁到佢。」譚永浩亦大方承認因好友何廣沛發展好過自己，甚至連粉絲都被搶走，曾經有過妒忌之心。

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