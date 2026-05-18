第79屆康城影展｜鄭浩妍為《Hope》性感露背兼玩鬼馬pose 《Another Day》首映全場起立激讚12分鐘

第79屆康城影展昨晚（17日）舉行了2部競賽單元電影的首映，包括《哭聲》韓國名導羅泓軫新作《Hope》，以及法國女導演Jeanne Herry作品《Another Day》。

《Hope》獲觀眾鼓掌7分鐘

《Hope》是以韓國鄉村為背景的科幻驚慄片，亦是近4年來首部入圍康城影展競賽單元的韓國電影。影片講述某隱世港口村莊被未知怪物攻擊，面臨村莊遭全滅的危機，村民們挺身而出展開殊死搏鬥。片中演員卡士更是國際級陣容，包括黃晸珉、趙寅成、鄭浩妍、米高法斯賓達（Michael Fassbender）、艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）和Taylor Russell等。羅泓軫率領全明星班底行紅地毯，當中以名模出身的鄭浩妍最搶鏡，身穿米色吊帶晚裝的她性感露背，更全程表現活潑，不時從優雅甫士轉換到鬼馬動作，吸引攝記狂拍。而銀壇夫妻檔米高法斯賓達和艾莉西亞菲瑾德在紅毯上低調晒恩愛，亦同樣吸睛。影片首映後，獲觀眾鼓掌7分鐘。據《Deadline》報道，片中至少有3場精彩絕倫的動作戲贏得了觀眾的熱烈掌聲。

Adele獲Lea Seydoux現身撐場

至於法國片《Another Day》的首映更是吸引大批名模明星來撐場，包括潤娥、劉雯、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、茱莉安摩亞（Julianne Moore）、Bella Hadid等等。這部主競賽作品由Jeanne Herry執導，《接近無限溫暖的藍》女星Adele Exarchopoulos主演的劇情片，講述一名職業演員在不穩定的職業生涯、酗酒、家庭悲劇和愛情中掙扎求生的故事。首映過後，全場觀眾熱烈鼓掌達12分鐘之久，是今屆影展中觀眾反應最熱烈的電影。而在13年前與Adele一起憑《接近無限溫暖的藍》在康城封神（二人成為首兩位獲頒金棕櫚獎的演員）的Lea Seydoux亦有來睇首映，二人更在觀眾掌聲中開心擁抱。

《再生家族》僅得1.4分

而被視為影展獎項重要指標的《銀幕》場刊亦已公開對多部主競賽作品的評分，當中以波蘭導演Paweł Pawlikowski作品《Fatherland》獲3.3分，排名最高。是枝裕和的《再生家族》僅得1.4分，排名最低。但女主角綾瀨遙表現獲外媒激賞，睇好她有力爭影后。

芭芭拉史翠珊因傷未能親自攞獎

而另一競賽作品《Paper Tiger》昨日舉行記者會時，主角阿當哉華（Adam Driver）被問到美劇《紐約叻女》創作人兼視后Lena Dunham在回憶錄中重提二人合作時其情緒不穩、表現狂躁一事，他就幽默地大耍太極：「我不會回應，留返我寫回憶錄時至講。」此外，原定會現身康城領取榮譽金棕櫚獎的傳奇女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）因膝蓋受傷而被逼放棄行程，她在聲明中說道：「很遺憾今年無法出席康城影展，但我深感榮幸能獲頒榮譽金棕櫚獎，也一直非常期待能共同慶祝第79屆影展的精彩影片……雖然遺憾無法親臨現場，但我仍要向來自世界各地的電影人致以最熱烈的祝賀，今年正是為了頌揚你們非凡的才華與創造力。我衷心感謝康城影展，以及所有持續支持並倡導電影藝術的人士。」今屆影展評審團主席朴贊郁亦獲法國文化及通訊部頒授「法國藝術與文學司令勳章」，司令勳章乃最高級別勳銜，金庸、張藝謀、鞏俐和王家衛都曾獲授此勳銜。