鄭秀文10歲已立志參加「新秀」 自揭有幻想退休暫不會設時間表天父要停就停：未來傾向藝術性高表演方式

為慶祝香港樂壇搖籃「華星唱片」成立55周年，大型音樂企劃「星塵55」正式啟動。透過Remaster（重新製作）經典作品推出黑膠唱片及深情專訪，讓樂迷重新認識「華星」的音樂歷史與文化遺產。深情專訪頭炮，由16歲參加「第七屆新秀歌唱大賽」，贏得銅獎的天后鄭秀文（Sammi）揭開序幕。

《不來的季節》《Chotto等等》重新製作收錄黑膠唱片

今年7月10-12日，Sammi將於啟德主場館舉行一連三場「You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站」，在這特別的好日子，「華星」推出「Sammi初」黑膠唱片，當中Side A的《不來的季節》及Side B的《Chotto等等》都在重新製作下，音色質素提升。

鄭秀文10歲已立志16歲參加「 新秀」

Sammi分享與「華星」之間的點滴十分有意義：「對於我個人同埋『華星』呢個label，都係一件好有意義嘅事。參加『新秀』係我人生好重要嘅一步，好細個嘅時候，大約10歲11歲左右，我已經決定當夠年紀16歲就要去參加新秀，其實我好細個內心已有呢個plan。踏出呢個里程碑，參加呢個比賽入咗行，係我音樂旅程一個非常重要嘅起點。」當時年紀輕輕的Sammi表現淡定，她笑笑說：「我而家睇返都覺得自己當時幾淡定，屋企人俾我好大嘅支持到，我爸爸嘅參與度好高，佢幫我揀歌，佢比我好大嘅自由度，喺我背後支持我。」勝出後，Sammi一口答應與「華星」簽8年合約：「當時我計數，8年後都係20幾歲啫！」

《娃娃看天下》是timeless作品

「華星」黑膠碟收錄了Sammi人生第一首派台歌《思念》、第一次三台冠軍《不來的季節》，還有經典作品《娃娃看天下》。她說：「《娃娃看天下》當時唔係大Hit作品，但對我嚟講係一個timeless作品。我以前唱呢首歌真係『娃娃』，依家用大人嘅視覺去睇呢個世界嘅成功、失望、挫折。」長大後越來越難感到興奮？Sammi否定：「唔會。有時諗到啲點子或者接到一啲好有趣嘅job，我就會好興奮。源於呢個Passion，嚟到而家呢個年紀仲可以繼續run。」

鄭秀文接到有趣工作依然會澎湃

53歲Sammi坦言有幻想過退休，但不會設立時間點：「如果天父要我停就停，做就做。我自己內心知道，好多嘢令我會澎湃，尤其是舞台上嘅創作，一諗到啲好玩嘅嘢就會好興奮。喺演唱會上，我會傾向藝術成份較高，例如《裸體早餐》嘗試結合藝術元素放喺演唱會。又例如去年『拉闊音樂』《浮雕》嗰part藝術成份好高，我覺得啲觀眾好接受。我好鍾意呢啲嘢，好想介紹畀觀眾，嚟緊傾向藝術性高啲嘅表演方式。」