友你有米55派對騷丨羅家英親解被攙扶阿姐健康狀況 斥離世謠言多嘴黑心 米雪首辦個唱加開一場「偷」汪明荃金釵贈慶

70歲米雪(米記)入行55周年首次舉辦個人演唱會《友你有米55派對騷》，今日邀請羅家英(行哥)、白彪及羅霖三位嘉賓到場並宣布加開一場演出，更喜獲譚詠麟、任達華、容祖兒、謝霆鋒及佘詩曼等圈中好友拍片恭賀支持。米雪接受訪問時表示演唱會加場後將能夠容納更多嘉賓好友一同演出，雲集佳視、亞視及無綫電視年代的合作夥伴，讓觀眾重見許多久違經典組合，兩場演出嘉賓亦各有異同。

米雪年紀大唔接受性感

米雪表示近日積極練歌排舞，每日將演唱歌單由頭唱到尾，盡量記熟歌詞及練好聲線，更笑言因為勤力練舞而食量大增：「食多咗飯，因為跳舞要用腰力腦力，要變成肌肉記憶。我成世都未超過104磅，仲由45公斤變到最近40公斤！成世都未減過肥，依家一日食好多餐，一肚餓就食，但唔會食宵夜。」米雪透露舞步有蛇腰動作，笑言會盡能力表演，但演唱會服裝造型未定：「唔知會唔會露腰，年紀大性感唔太好。」她本來希望以古裝登場，但目前監製導演設計槪念仍以時裝為主。

阿姐被爆收埋好多靚嘢

米雪將於演唱會上與羅家英合唱《紫釵記》，家英哥笑言趁汪明荃到新加坡期間「偷取」金釵贈予米雪為禮物：「你當係偷㗎啦，阿姐咁多靚嘢唔知嘅、唔覺嘅！」羅家英在米雪演唱會前，亦將於本月21日起在戲曲中心舉行一連五場粵劇演出，近日密鑼緊鼓排戲期間亦覺擔心：「始終年紀大中氣唔太夠，經驗搭救！」汪明荃亦將於最後一場回港合演。

汪明荃感冒無大礙

早前汪明荃在羅家英攙扶下出席欣賞演唱會，健康狀況令外界擔心，羅家英表示：「阿姐有少少感冒同好眼瞓，行路蹣跚，返去瞓一覺就冇嘢。」指汪明荃日常勤於運動、早睡早起健康狀況良好，笑言忙碌之餘精神要奮發，面對公眾則要「裝」。對於網絡曾誤傳汪明荃離世消息，羅家英表示阿姐並不介意，始終嘴巴長在別人身上無法控制：「有啲人係多餘、多嘴、黑心！做任何事都有報應，佢哋係中咗孽，我只會講句『阿彌陀佛善哉善哉』我就能夠解孽。」更直言：「我哋古老人信現眼報！」至於對方如何解孽則視乎修行。