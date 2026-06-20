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譚詠麟演唱會2026丨校長9月再踏紅館開6場 票價/購票詳情/建行優先訂票連結懶人包

影視圈
更新時間：20:19 2026-06-20 HKT
發佈時間：20:19 2026-06-20 HKT

香港樂壇「校長」譚詠麟（Alan Tam）正式宣佈驚喜回歸！這不僅是樂迷期待已久的盛事，更是譚詠麟相隔11年後再次踏上紅磡香港體育館（紅館）的舞台。本次《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》首站—香港站定於 2026年9月舉行。想知道如何搶票？演唱會有什麼亮點？這篇「懶人包」為你一次整合！

譚詠麟「刻骨銘心」演唱會2026資訊一覽

演出項目 詳情
演唱會名稱 譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇
演出日期 2026 年 9 月11、12、13、18、19、20日（合共 6 場，主打週末星期五、六、日黃金檔期）
演出地點 紅磡香港體育館（紅館）
建行信用卡優先訂票日期 2026 年 6 月 22 日（只限建行（亞洲）尊尚信用卡持卡人）；2026 年 6 月 23 日至 6 月 25 日（所有建行（亞洲）信用卡持卡人）
門票票價 HKD $1,280 / $880 / $580
演唱會亮點 雙主題、雙歌單、海報復刻經典

🎫 搶票攻略：建行（亞洲）信用卡優先訂票資訊

本次演唱會的優先訂票分為兩個階段，指定建行（亞洲）信用卡持卡人可享優先購票資格：

階段一：指定尊尚信用卡優先訂票

  • 適用對象： 建行（亞洲）Visa Infinite 信用卡 及 銀聯鑽石 Prestige 信用卡持卡人

  • 發售時間： 2026 年 6 月 22 日（中午 12 時起 至 下午 8 時）

  • 👉 點此進入優先購票連結

階段二：所有建行（亞洲）信用卡優先訂票

  • 適用對象： 所有建行（亞洲）信用卡持卡人

  • 發售時間： 2026 年 6 月 23 日（中午 12 時起）至 6 月 25 日（晚上 8 時）

  • 👉 點此進入優先購票連結

（註：公開發售日期目前尚未公布，請密切留意最新消息更新。）

譚詠麟演唱會2026海報花絮照：

5大亮點引爆期待：為甚麼這次演唱會非看不可？

1. 相隔 11 年重返紅館舞台

譚詠麟上一次在紅館舉行個人演唱會已是 2015 年的《銀河歲月40載》。時隔 11 年，校長再次回歸這個充滿紀錄的聖地，對於看著校長創下紅館連開 38 場紀錄的歌迷來說，意義非凡。

2. 「雙主題、雙歌單」模式呈現

為了滿足歌迷想聽經典金曲的願望，校長與團隊絞盡腦汁，特別打造「雙主題、雙歌單」。譚詠麟演繹過的金曲超過 1,000 首，這次將以最完整的音樂編排，確保每一位歌迷都能聽到心中的那首「你的歌，我的故事」。

3. 海報經典復刻：致敬 1984、1994 傳奇

今次演唱會海報設計大玩「回憶殺」，復刻了兩大歷史時刻：

  • 1984 年： 首個紅館個人演唱會《譚詠麟84演唱會》。

  • 1994 年： 傳奇的大球場《譚詠麟94年純金曲演唱會》。
    海報融合了當年的經典元素，見證校長輝煌的演藝里程。

4. 命名「刻骨銘心」終極篇

「刻骨銘心」不僅是演唱會主題，更是校長對歌迷多年支持的真情告白。作為巡迴演唱會的「終極篇」，其製作規模與情感厚度預計將是近年之最。

5. 跨越 40 年的集體回憶

從 1984 年初登紅館到 2026 年的「終極篇」，校長的歌聲陪伴了幾代香港人。這場演唱會不只是演出，更是一場跨越時空的高質量集體聚會。

🎤 譚詠麟紅館紀錄回顧

  • 1984 年： 舉行首個紅館演唱會。
  • 1989 年： 《浪漫演唱會》連開38場，至今仍是香港歌手在紅館連續開演唱會的最高紀錄。
  • 2015 年： 《銀河歲月40載》演唱會。
  • 2026 年： 《刻骨銘心》世界巡迴演唱會-終極篇。 

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