譚詠麟演唱會2026丨校長相隔11年重返紅館 「刻骨銘心」終極篇9月開鑼 優先訂票資訊懶人包

香港樂壇「校長」譚詠麟（Alan Tam）正式宣佈驚喜回歸！這不僅是樂迷期待已久的盛事，更是譚詠麟相隔11年後再次踏上紅磡香港體育館（紅館）的舞台。本次《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》首站—香港站定於 2026年9月舉行。想知道如何搶票？演唱會有什麼亮點？這篇「懶人包」為你一次整合！

譚詠麟「刻骨銘心」演唱會2026資訊一覽

演出項目 詳情 演唱會名稱 譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇 演出日期 2026 年 9 月（具體日期即將公布） 演出地點 紅磡香港體育館（紅館） 優先訂票時間 2026 年 6 月（敬請留意官方更新） 演唱會亮點 雙主題、雙歌單、海報復刻經典

譚詠麟演唱會2026海報花絮照：

5大亮點引爆期待：為甚麼這次演唱會非看不可？

1. 相隔 11 年重返紅館舞台

譚詠麟上一次在紅館舉行個人演唱會已是 2015 年的《銀河歲月40載》。時隔 11 年，校長再次回歸這個充滿紀錄的聖地，對於看著校長創下紅館連開 38 場紀錄的歌迷來說，意義非凡。

2. 「雙主題、雙歌單」模式呈現

為了滿足歌迷想聽經典金曲的願望，校長與團隊絞盡腦汁，特別打造「雙主題、雙歌單」。譚詠麟演繹過的金曲超過 1,000 首，這次將以最完整的音樂編排，確保每一位歌迷都能聽到心中的那首「你的歌，我的故事」。

3. 海報經典復刻：致敬 1984、1994 傳奇

今次演唱會海報設計大玩「回憶殺」，復刻了兩大歷史時刻：

1984 年： 首個紅館個人演唱會《譚詠麟84演唱會》。

1994 年： 傳奇的大球場《譚詠麟94年純金曲演唱會》。

海報融合了當年的經典元素，見證校長輝煌的演藝里程。

4. 命名「刻骨銘心」終極篇

「刻骨銘心」不僅是演唱會主題，更是校長對歌迷多年支持的真情告白。作為巡迴演唱會的「終極篇」，其製作規模與情感厚度預計將是近年之最。

5. 跨越 40 年的集體回憶

從 1984 年初登紅館到 2026 年的「終極篇」，校長的歌聲陪伴了幾代香港人。這場演唱會不只是演出，更是一場跨越時空的高質量集體聚會。

🎫 搶票攻略與優先訂票資訊

目前官方已透露優先訂票將於2026年6月展開。

開售提醒： 建議歌迷提前準備好信用卡及相關訂票平台帳號。

最新消息： 具體日期及票價即將公布，請密切留意官方社交媒體或本報更新。

🎤 譚詠麟紅館紀錄回顧