關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中

90年代樂壇天后關淑怡（Shirley ）在2025年10月被《東周刊》獨家爆因急病被送入ICU（深切治療部）搶救，當時身在美國的兒子關浚賢亦趕返香港與公公在醫院守候，縱使Shirley的家人依然對她的病情三緘其口，但經過醫護團隊逾半個月的全力搶救，關淑怡捱過最危險的關頭。

關淑怡最新情況曝光

不過為免影響關淑怡的休養，當時其家人通知各方友好不要去醫院探望，甚至考慮為保私隱將關淑怡送到私家醫院靜養。近日有人在Threads開po透露關淑怡目前的最新情況：「現在Shirley Kwan逐漸康復，但要在家長期休養。」事件迅即引來不少留言，均稱希望關淑怡早日康復。

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關淑怡狀況大致上是好要長期休養

關淑怡的近況疑曝光後，有人留言問她的狀況，這網民說：「其實Shirley Kwan大致上是好，但始終身體不像以前那般健康，要長期休養。她都算很堅強，昏迷咗兩星期，奇蹟地甦醒，算叻女，現在只祈求身體健康、生活愉快。」不過亦有人問及消息來源，這網民則說：「個人有一個朋友係認識SK，但詳細不便透露。」後來再有人繼續留言：「多謝update ，確實知SK清醒平安休養中就好了。」、「Shirley的確係一個戰士，每逢有唔好嘅新聞，Shirley 都會係演唱會上用佢嘅實力說話，用歌聲感動到大家，睇住佢一路跨過難關，今日佢病咗，有人祝福佢早日康復，有人唔睇好，但Shirley 仍然強大健在，佢真係火鳳凰嚟。」、「SK平平安安健健康康。」、「浴火鳳凰形容佢最貼切，最符合佢喺舞台嗰種王者風範。」

關淑怡傳因心臟「出事」送醫搶救

關淑怡當日爆因急病送醫搶救後，她的病情和康復情況相當保密，曾有傳是心臟「出事」，完成大手術後一度未恢復意識並需進入ICU，關淑怡身在美國的兒子關浚賢亦趕返香港，與公公在醫院守候，《東周刊》曾直擊關浚賢在病房門外神情哀傷，一度在醫院長凳上抱膝痛哭。其後又有消息稱關淑怡入院前兩周，曾與寶麗金唱片的舊同事飯敘，當時表現相當興奮。關淑怡自從2020年時在IG社表示對合作多年的環球唱片不滿，完約後並離巢決定離開樂壇，曾有傳她的兒子關浚賢已移居美國落地多時。關淑怡對上一次露面是2022年，當日關淑怡到麥花臣場館睇顧定軒（Zeno）與孫曉賢（Kendy）、張進翹（Mansonvibes）與及張天穎（Jaime）演出的《BlackOut》音樂會，完騷後還到後台與四位歌手合照，她曾勉勵四人繼續努力，唱好音樂。

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