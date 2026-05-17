鄭俊弘爭取時間陪愛兒 跳出舒適圈 趕上離巢潮 勇敢向外闖│名人雜誌

現年42歲的鄭俊弘（Fred）早前在社交網站宣布與效力24年的TVB約滿，結束「第一份工」離巢外闖，同時離開TMG唱片。他感慨道整個青春都在同一間公司度過，「回顧時發現好似眨眼間的事，但找回以前的影片和相片，原來經過了好多的歲月、有好多的回憶。」Fred回想起18歲時加入第18期藝員訓練班，「當時是最後一期，公司仍在清水灣舊址，之後搬到將軍澳，經歷過不少過渡期，亦見過公司很多朝代改變，但這24年裏我都只在一個熟悉空間，外面是怎樣我都不知道，所以我要跳出這個舒適的環境，是需要很大的勇氣，所以我有跟朋友、跟經理人及家人們傾，考慮了一段長時間，最終決定要突破。」撰文：李文偉 攝影：朱偉彥

鄭俊弘坦言不捨離開TVB，但為能有更大自由度，可抽更多時間陪囝囝，決心向外闖。

選擇要離開，Fred坦言是自覺在工作中漸漸有種被磨蝕的感覺，「好似拍劇時我知道需要做出這個反應就做，或者唱歌沒有了團火，甚至有種照唱的感覺，未想好首歌需要怎樣的唱法就交出去，當我感受越來越深，就知道自己應該要出去闖，因為經驗值已經滿了。我可以同自己講，你可以畢業了，可以挾着你學到的所有事到外面闖一闖，看看是否用得着。」

問到在TVB最難忘的時光，他表示是跟訓練班的好友，畢業後實習的好幾年時間，「所有經歷就好似《難兄難弟》，初時自覺很辛苦、冇得瞓，要做茶客做死屍，和一班同學在公司忙到污糟邋遢，在公司瞓1、2個鐘又繼續開工，現在回想起來，原來這些都是最難忘的經歷。」

兜兜轉轉重尋音樂夢

Fred加入TVB前，曾參加《全球華人新秀歌唱大賽》而加入華星唱片，但同年因華星結束業務而解約。當時只有18歲的他淡然放下成為歌手的想法，沒想到轉型做演員，卻為他帶來重拾夢想的意外機會，「初初無想過再做歌手，加入TVB就俾心機演戲，然後有個機會參加《星夢傳奇》，又幸運地可以簽約做歌手，由另一條路做返音樂，入行的路就是這樣兜兜轉轉，好豐富、亦好多高高低低，又演戲、又唱歌做主持，亦做過旅遊節目、配音都做過，算是做過所有崗位。」

在這24年間，Fred的人生亦有許多經歷，與太太何雁詩結婚，誕下Asher建立三口之家，而阿詩更早於2020年便離巢，問到太太對他的決定有何意見？他說：「因為太太已離開了舒適圈，明白這個世界很大，她說將來可以跟不同的單位合作，她最明白大公司去傾合作會因為規模所限，會需要比較長的時間、會有掣肘。如果獨立後很多事會比較容易討論，可以有自己的主意，所以她很支持我出去闖，趁依家仲後生。如果再續約，約滿後可能就沒有這份魄力。」

決定前搵前輩教路

Fred直言公司有跟他傾續約，而且每次都很有誠意地傾，「公司要我想清楚，覺得我很適合拍劇。提到拍劇我都有諗一諗，自己的確很享受拍劇，因為人越大越清楚怎去演，知道自己在做甚麼，但腦裏面亦有一把聲音，不斷叫我出去闖、看看這個世界。」

Fred最難忘是拍攝《法證先鋒》系列，由第1輯演到第5輯拍了14年，「這是我第一次有感情線的角色，當時認識到一班好朋友，成班人扮學生激到導演紮紮跳！」Fred透過《與諜同謀》認識到前輩羅嘉良，而黎耀祥、黃浩然等前輩一直以來亦指點他不少，所以這次決定離開公司，也問過前輩們的意見。

放「長假」亦有得着

談到他這次結束人生首份工作，算是第一次「長假」，Fred即歎道：「都不是第一次啦，之前都放過長假。」其實Fred與阿詩婚前，曾歷感情風波，二人齊陷其中令形象插水，公司亦提出過「放長假」，「當時公司叫我們休息一下、雪一雪先，當時自己都覺得很合理，當然亦考慮到續約問題，如果不續約，工作會抽起先，但都是預期到的。結果是放了一次長假，亦很感恩這次假期讓我可以讀音樂，這是我自小到大的夢想，雖然時間不長只有2個月，原來讀音樂學校是這樣！當時30多歲可以做回學生，所有事都有好和不好，是自己如何去看待。我亦很感恩這24年來由低做起，亦有高有低。雖然當時當然不好受，但經歷過後再回看，亦很感恩有這過程才能成就現在的自己。」

不想錯過囝囝的成長

Fred透露亦有跟大公司傾過合作，但目前想嘗試以自由身好好體驗，「大公司當然比較有安全感，但我不想太快再簽約綁住，不如真正投入自由身的感覺，可以與不同平台或公司合作，不想為個『驚』字就剝奪了這些可能性。」Fred坦言想要多點自由度，是想將更多時間用來陪伴患「天使綜合症」的囝囝Asher，坦言不想錯過兒子的成長點滴，「例如他返學時很需要一個好熟悉的人在身邊，才會感覺到安全，見到他不斷地進步，真的很想陪住他。工作上我不會有太多預期，只希望工作可以賺到錢。自己從沒想入娛樂圈，當年無端端簽到華星又無端端沒有了，所有事都是緣份。但我人生中與囝囝緣份最深，不想老了之後會後悔沒有陪他好好成長。」Fred坦言現在家人放在第一位，「工作我一定會盡力做好，以前是為自己，現在是為了家人，希望自己再有40年，所以我很注重健康，到臨終一刻不怕後悔沒拍哪套劇、沒唱哪首歌，最怕後悔沒陪到兒子。我只想確定自己離開時，他可以好好地生活。」



離巢歌手各有發展

除了鄭俊弘，近年不少歌手離巢TMG（前名星夢娛樂）發展，吳業坤於上月的《第47屆十大中文金曲》頒獎禮上宣布與TMG圓滿結束合約，承認早於兩個月前「被除名」時已與公司約滿，計劃以獨立歌手身份繼續音樂事業。而他仍與邵氏及TVB保持經理人合約藝人關係，繼續參與劇集及綜藝節目。

坤哥坦言2個月前已跟TMG約滿，如今計劃以獨立歌手身份繼續發展。

至於谷婭溦於2024與星夢結束合作後，加盟新唱片公司無限傳奇娛樂文化，她的行動獲TVB支持，並以TVB合約藝人身份繼續在電視台亮相，除了參與《中年好聲音》系列節目，亦有參與拍劇《新聞女王2》等，近日她暫別了《中4》評審導師工作，成為了話題。

谷婭溦轉投無限傳奇娛樂文化後，與TVB仍有不少合作機會。

「小天后」炎明熹則於25年9月離巢，正式離開前因合約問題暫別鎂光燈，經歷自組個人工作室等發展，她於26年初宣布新動向，簽約Sony Music大中華地區做蕭敬騰師妹，近日已推出第二首新歌《Colors in the Air 原色》，繼續大展拳腳。

炎明熹年初加盟Sony Music，成為蕭敬騰師妹。

而王灝兒（JW）於25年底宣布成為獨立歌手，曾於年初自資推出新歌《你離開之後》，她於2020年加盟星夢娛樂，在星夢期間唱過不少劇集金曲，並於21年成為合約藝人，實行唱歌拍劇雙線發展，最終於25年底告別TVB歌手及藝員的身份。

JW去年底離巢後，今年年初就自資推出新歌《你離開之後》。

場地：DayOff³-Simple Garden